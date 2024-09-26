تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط سرقة مشغولات ذهبية من سيارة مذيعة شهيرة بالشيخ زايد
أمرت نيابة الشيخ زايد بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط واقعة سرقة مشغولات ذهبية من داخل سيارة مذيعة شهير حال وجودها بمنطقة الشيخ زايد التابعة لمحافظة الجيزة.
وكشفت التحريات أن المسروقات تتمثل في بعض المشغولات الذهبية الخاصة بها، وتواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها حول الواقعة لكشف ملابساتها.
سرقة سيارة مذيعة شهيرة بها مشغولات ذهبية بالشيخ زايد
تلقت الأجهزة الأمنية بالشيخ زايد بلاغا من مذيعة شهيرة يفيد بتعرضها لواقعة سرقة متعلقاتها من داخل سيارتها الخاصة بالشيخ زايد.
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