هجرني وسابني أعيش في عذاب، زوجة ترفع دعوى حبس ضد زوجها

أقامت إيمان. م دعوى خلع ودعوى حبس بمتجمد 20 ألف جنيه مصروفات مدرسية عن العام الدراسي الحالي، وقالت: "بعد 6 سنوات قام زوجي بهجري، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته وتخليه عن أولاده".

وتابعت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة بجنوب الجيزة: "دمر حياتي، وترك أولاده يتسولون، لأضطر إلى العمل في وظيفتين حتى أستطيع أن أوفر لهم مستوى اجتماعي لائقًا، رغم أنه أثناء مكوثه معانا كان يسدد المصروفات ولكن يتعنت الآن بعد أن قرر الزواج بأخرى، وقرر تركي بخلاف معاملته السيئة لي".

وأضافت الزوجة: "امتنع عن السؤال عن أبنائه ودمر حياتي وتوعدني بالعقاب، ورغم أنه ميسور الحال بخل علينا، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته الجنونية".