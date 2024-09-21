أخبار الاقتصاد اليوم: مبادرة جديدة لخفض أسعار الخضراوات والفاكهة بنحو 30٪.. جرام الذهب يقفز 70 جنيها.. طرح 6000 كرتونة بيض بالمنافذ

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

قام المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بجولة ميدانية في مصانع شركة النصر للكيماويات الدوائية التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية

شملت الجولة عددا من الأقسام والوحدات الإنتاجية، والمشروعات المنفذة للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد في خطوط إنتاج المحاليل الطبية الوريدية والمستحضرات الصيدلية البشرية، كما تفقد الوزير مصانع الأملاح المعدنية والأسبرين وأدوية السكر. واستعرض المهندس محمد شيمي، خلال اجتماعه وقيادات الشركة، مؤشرات الأداء وحجم الطاقات الإنتاجية والخطط المستقبلية، موجها بضرورة زيادة معدلات الإنتاج وسرعة استكمال أعمال التطوير وتحقيق أقصى استفادة من الأصول المتاحة من خلال الشراكات لرفع الطاقات الإنتاجية، بما يسهم في النهوض بأداء الشركة كإحدى قلاع صناعة الدواء وتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير.

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعات مكثفة مع عدد من البنوك الدولية بالمملكة المتحدة بهدف تعزيز الاستثمار في مصر.

وقد استهل الوزير الاجتماعات بلقاء مع ممثلي بنك Standard، أحد أكبر البنوك الأفريقية والذي يتمتع بتواجد واسع في 19 دولة، مع خطط للتوسع في مصر كأول خطوة لدخول شمال إفريقيا، حضر الاجتماع راسم زوك، الرئيس التنفيذي للبنك، و يواندي ساديكو، رئيس قطاع الاستثمار المصرفي، و فرانسيسكو كوزا، رئيس الشؤون القانونية في قسم الشركات والاستثمار، والسيد مارك كانون، رئيس الشؤون القانونية والعلاقات العامة.

كشف بنك القاهرة عن الحد الأدنى لفتح الحساب بالعملة المحلية والأجنبية.

وأوضح البنك أن فئات فتح الحساب كالتالي:

3000 جنيه مصري / 100 دولار / 100 يورو / 100 جنيه إسترليني.

الحد الأدنى لفتح الحساب الجاري

1500 جنيه مصري / 100 يورو/ 100 دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى.

مصاريف خدمة الحساب 70 جنيه مصري وما يعادلها من العملات الاجنبية

كشف حساب دوري / إخطار

"داخل مصر: 100 جنيه مصري ربع سنوي

خارج مصر:150 جنيه مصري ( شاملة البريد) ربع سنوي"

او ما يعادلها من العملات الاجنبية.

قال محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، إن استخدام محافظ البنك المركزي حسن عبد الله أدواته بكفاءة لا سيما بعد تحريك سعر الصرف في مارس الماضي أدت إلى عودة تحويلات المصريين بالخارج للقطاع المصرفي بشكل طبيعي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: قرار تحريك سعر الصرف الصرف كان له آثار إيجابية متعلقة بالقضاء على السوق السوداء وانتعاش القطاع المصرفي بالعملة الصعبة.

وبسؤاله عن توقعات بعض خبراء الاقتصاد بانخفاض سعر الدولار لـ10 جنيهات، علق محمد الأتربي: "بكل تأكيد نتمنى انخفاض سعر الدولار إنما ليس متوقعا تراجعه ليصبح بـ10 جنيهات".

سجلت أسعار الطماطم ارتفاعًا جديدًا في الأسواق، ليصل سعر كيلو الطماطم إلى 42 جنيهًا في بعض المحال التجارية والسلاسل التجارية.

(فيتو) تستعرض أسعار الطماطم في سوق العبور لجملة الخضراوات، في المحال التجارية والسلاسل التجارية الكبري؛ في السطور الآتية:

البداية مع سعر الطماطم في سوق العبور، إذ تراوحت أسعار كيلو الطماطم ما بين 15 جنيهًا و22 جنيهًا.

فيما رصدت البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ ارتفاع سعر كيلو الطماطم ليصل إلى 40 جنيهًا.

رتفعت أسعار الجنيه الذهب نحو 560 جنيها خلال الايام القليلة الماضية ومع إعلان تخفيض سعر الفوائد الأمريكية الأربعاء الماضى وحتى الآن، حيث قفز سعر الجنيه الذهب من 27840 جنيه الى مستوى 28400 جنيه.

ارتفع سعر جرام الذهب داخل الأسواق المحلية بقيمة 70 جنيها، منذ الإعلان عن تخفيض الفوائد الأمريكية للمرة الأولى منذ أربع سنوات، وذلك خلال الاجتماع الأخير للفيدرالى الأمريكى.

وارتفع سعر الجرام محليا مع الزيادة فى سعر الأونصة العالمية، ووصولها إلى مستويات 2600 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4057 جنيها ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3550 جنيها وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 3042 جنيها وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 28400 جنيهًا.

ارتفعت أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق ارتفاعات كبيرة في بعض الأصناف الرئيسية مثل الطماطم والبطاطس والثوم، فضلًا عن الكوسة والفاصوليا والبامية والخيار، وحتى الشبت والبقدونس والكزبرة.

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة تجار الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك بشرة سارة للمواطنين، حيث ستشهد الأيام المقبلة إعلان انطلاق مبادرة (من الغيط إلى البيت) لخفض أسعار الخضراوات والفاكهة.

وأوضح “النجيب” لـ “فيتو” أن مبادرة من الغيط إلى البيت هي مبادرة جديدة تطلقها شعبة الخضراوات والفاكهة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتستهدف خفض أسعار الخضراوات والفاكهة انخفاضات تتراوح ما بين 25 و30 ٪.

أعلن أحمد نبيل رئيس شعبة بيض المائدة بـ اتحاد منتجي الدواجن، عن توزيع 2000 طبق لشركة النيل و2000 طبق للشركة العامة، و2000 طبق آخرين للشركة المصرية ابتداء من غدا الأحد وذلك يكون الضخ 6000 الاف طبق بزيادة 2000 طبق عما تم الإعلان عنه ضمن المبادرة مبادرة شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن بعد الإعلان الرسمي من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية والزراعة.

تصدرت 6 قطاعات قائمة الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول(بدون الصفقات) خلال جلسات الأسبوع الماضي