"معلومات الوزراء" ينشر أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري والذهب (إنفوجراف)

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدا تحت عنوان (أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري والذهب).

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن الأسعار المعلنة هي متوسط أسعار التداول بالأسواق، وفقا للبنك المركزي المصري وشعبة الذهب والمجوهرات.

"معلومات الوزراء" ينشر أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري والذهب