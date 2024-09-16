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اقتصاد

الطماطم تقفز 7 جنيهات، أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور

أسعار الخضراوات في
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين، فيتو

 أسعار الخضراوات اليوم الإثنين في سوق العبور، سجل  سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر 2024، تباينا ملحوظا داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين

 "فيتو" تستعرض سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر 2024، في السطور الآتية:

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين

  1. تراوح سعر كيلو الطماطم من 12 جنيهًا إلى 22 جنيهًا، بارتفاع 7 جنيهات عن سعرها السابق.
  2. تراوح سعر كيلو البطاطس من 11 إلى 19 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق.
  3. تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 6 إلى 10 جنيهات، بانخفاض  جنيهين عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 3 إلى 10 جنيهات.
  5. تراوح سعر كيلو الكوسة من 8 إلى 14 جنيهًا.
  6. تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 30 إلى 40 جنيهًا.
  7. تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 4.5 جنيه إلى 7.5 جنيه.
  8. تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 2.5 إلى 5.5 جنيه.
  9. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 13 إلى 17 جنيهًا.
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين، فيتو

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الإثنين

  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 9 إلى 13 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو ملوخية من 3 إلى 6 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 8 إلى 14 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 8 إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو بامية من 45 إلى 55 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 45 إلى 75 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 4 جنيهات إلى 9 جنيهات.
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