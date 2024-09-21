تفاصيل الحساب بالعملة المحلية والأجنبية في بنك القاهرة

كشف بنك القاهرة عن الحد الأدنى لفتح الحساب بالعملة المحلية والأجنبية.

وأوضح البنك أن فئات فتح الحساب كالتالي:

3000 جنيه مصري / 100 دولار / 100 يورو / 100 جنيه إسترليني.

الحد الأدنى لفتح الحساب الجاري

1500 جنيه مصري / 100 يورو/ 100 دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى.

مصاريف خدمة الحساب 70 جنيه مصري وما يعادلها من العملات الاجنبية

كشف حساب دوري / إخطار

"داخل مصر: 100 جنيه مصري ربع سنوي

خارج مصر:150 جنيه مصري ( شاملة البريد) ربع سنوي"

او ما يعادلها من العملات الاجنبية.

مميزات حساب القاهرة اليومي:

ومن جانب أعلن بنك القاهرة عن مزايا الحساب الجاري كالتالي:

1-الجمع ما بين مرونة الحساب الجاري وعوائد حساب التوفير بدون قيود على

المدى الزمني للاستثمار.

2- تنمية قدرة الأفراد والشركات على إدارة نقديتهم (السيولة الخاصة بهم).

3- الحصول على عائد يومي تراكمي مجز بالجنيه المصري بدون تجميد الأرصدة

4- إمكانية السحب من ماكينات الصراف الآلي الخاصة ببنك القاهرة خلال 24

ساعة.

كما أعلن بنك القاهرة انه تم إلغاء إمكانية إصدار شيكات على حساب الصندوق

مع إمكانية إصدار بطاقة الخصم المباشر للسحب من ماكينات الصراف الآلي الخاصة ببنك القاهرة فقط بجميع أنحاء الجمهورية.

والأرصدة يتم استثمارها في قنوات استثمارية منخفضة المخاطر.

يتم استرداد كل أو بعض قيمة وثائق الاستثمار كل يوم من أيام العمل المصرفي لدى أي فرع من فروع البنك.

ويكون الاسترداد حتى الساعة 2م ويوم تقديم الطلب على أساس نصيب الوثيقة في صافي أصول القيمة السوقية لأصول الصندوق في نهاية اليوم السابق لتقديم الطلب.

عائد الصندوق معفى من الضرائب.

لا يوجد حد أدنى للشراء.

عمليات السحب من خلال ماكينات الصراف الآلي فتتم في أي وقت بعمولة سحب نقدي 5 جنيهات للمعاملة وعن السحب بعد مواعيد الصندوق من الساعة 2 عصرا من الفرع: 05 (خمسة في الألف) تخصم آليا للمعاملة وعن السحب فيما بعد مواعيد العمل يتم الاحتساب على سعر اليوم التالي لعملية السحب.

يتم الشراء في وثائق الصندوق في أي يوم عمل من خلال أي فرع.

يوجد مصاريف خاصة لبطاقة الخصم المباشر.

سعر وثيقه الصندوق يتم احتسابها بصفه يوميه، فضلا إلى أن شركة الخدمات تقوم بتقييم أصول وخصوم الصندوق (بصفه مستمرة) فى اخر يوم عمل من الأسبوع ويكون سعر الوثيقة محمل بعوائد التوظيف (خلال ايام العطلات)، وبالتالي يتحقق عائد للعملاء خلال العطلات الرسمية.

تنمية قدرة الأفراد والشركات على إدارة نقديتهم.

الشراء والاسترداد بدون عمولة".