في مبادرة لخفض الأسعار، ضخ 6 آلاف طبق بيض في منافذ القابضة للصناعات الغذائية

أعلن أحمد نبيل رئيس شعبة بيض المائدة بـ اتحاد منتجي الدواجن، عن توزيع 2000 طبق لشركة النيل و2000 طبق للشركة العامة، و2000 طبق آخرين للشركة المصرية ابتداء من غدا الأحد وذلك يكون الضخ 6000 الاف طبق بزيادة 2000 طبق عما تم الإعلان عنه ضمن المبادرة مبادرة شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن بعد الإعلان الرسمي من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية والزراعة.

مبادرة جديدة لخفض أسعار البيض في الأسواق

وأعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن مبادرة جديدة لخفض أسعار البيض في الأسواق، وطرحه برعاية وزارتي الزراعة والتموين والتجارة الداخلية.

أماكن تطبيق مبادرة شعبة البيض لخدمة المستهلك

وأوضح رئيس شعبة البيض أن الـ 6 آلاف طبق بيض سيتم تداولهم في المنافذ الرئيسية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بالقاهرة الكبري، باعتبارها بداية لتطبيق مبادرة شعبة البيض، من منطلق دورها في المساهمة في توفير البيض، في إطار يخدم المستهلك ويصب في مصلحة المواطن، في الفترة القليلة المقبلة.

ومن جهته ؛ قال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن سعر كرتونة البيض حاليًا في المزرعة «جملة» يبلغ نحو 163 جنيهًا، يضاف لها حلقات التداول لتصل في الأسواق بسعر 175 جنيها، ومبادرة وزارتي الزراعة والتموين تستهدف طرحها بسعر 150 جنيهًا.

موعد انخفاض أسعار البيض

وتوقع «الزيني» حدوث انخفاض في أسعار بيض المائدة، بالتزامن مع دخول قطعان جديدة، وزيادة الإنتاج خلال منتصف أكتوبر أو مطلع نوفمبر المقبلين.