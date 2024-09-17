تعرف على شرائح العائد في حسابات ميجا توفير من بنك القاهرة
اوضح بنك القاهرة ان الحد الادني لفتح حساب ميجا توفير يكون 3000 جم لكن بدايه احتساب عائد للحساب بدايه من 50000 جم.
الشرائح العائد الشهري(منتج 319 )
العائد الربع سنوي(منتج 321 )
العائد السنوي(منتج 322 )
وضمت شرائح العائد في حساب ميجا توفير من بنك القاهرة مايلي:
0 - 49,999 جم 0.00% 0.00% 0.00%
50,000 - 999,999 جم 17.00% 17.50% 18.00
1,000,000 - 9,999,999 جم 19.00% 19.50% 20.00%
10,000,000 - 19,999,999 جم 22.00% 22.50% 23.00%
من 20,000,000 جم فأكثر 24.00% 24.50% 27.00%.
مميزات حساب ميجا توفير
يقدم حساب ميجا توفير أعلى عائد على أساس الرصيد الشهرى يصل الى 27% وتضاف إلى الحساب شهريا, ربع سنوي, سنوي حسب اختيار العميل.
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