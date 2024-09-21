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اقتصاد

هل ينخفض سعر الدولار لـ10 جنيهات؟ رئيس البنك الأهلي يرد

سعر الدولار، فيتو
سعر الدولار، فيتو

قال محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، إن استخدام محافظ البنك المركزي حسن عبد الله أدواته بكفاءة لا سيما بعد تحريك سعر الصرف في مارس الماضي أدت إلى عودة تحويلات المصريين بالخارج للقطاع المصرفي بشكل طبيعي.

 

قرار تحريك سعر الصرف 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: قرار تحريك سعر الصرف الصرف كان له آثار إيجابية متعلقة بالقضاء على السوق السوداء وانتعاش القطاع المصرفي بالعملة الصعبة.

 

توقعات سعر الدولار 

وبسؤاله عن توقعات بعض خبراء الاقتصاد بانخفاض سعر الدولار لـ10 جنيهات، علق محمد الأتربي: "بكل تأكيد نتمنى انخفاض سعر الدولار إنما ليس متوقعا تراجعه ليصبح بـ10 جنيهات".

 

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وفرة في السيولة الدولارية بالبنوك

ولفت: "هناك وفرة في الدولار الفترة الحالية ونوفر العملة الصعبة لكل المستوردين وأصحاب المصانع لاستيراد المواد الخام حتى لا تقف عجلة الإنتاج".


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سعر الدولار الدولار محمد الاتربى رئيس البنك الاهلي تحريك سعر الصرف

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