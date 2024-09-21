6 قطاعات تتصدر قائمة الأسهم المقيدة بالبورصة خلال تداولات الأسبوع الماضي

تصدرت 6 قطاعات قائمة الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول(بدون الصفقات) خلال جلسات الأسبوع الماضي وجاءت كالتالي:



- العقارات بقيمة تداول بلغت 3.6 مليار جنيه.

- موارد أساسية بقيمة تداولات بلغت 2.7 مليار جنيه.

- خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت 2.5 مليار جنيه.

- قطاع البنوك بقيمة تداول بلغت 1.23 مليار جنيه.

- أغذية ومشروبات وتبغ بقيمة تداول بلغت 1.15 مليار جنيه.

- اتصالات واعلام وتكنولوجيا المعلومات بقيمة تداول بلغت 666 مليون جنيه.

تعاملات نهاية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، الخميس 19 سبتمبر 2024، آخر جلسات الأسبوع الماضي، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.092 تريليون جنيه، لتربح نحو 33 مليار جنيه.

المؤشر الرئيس "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.97% عند مستوى 30937 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.99% عند مستوى 37910 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.94% عند مستوى 13411 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% عند مستوى 7100 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.84% عند مستوى 10269 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.63% عند مستوى 2955 نقطة.