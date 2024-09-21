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اقتصاد

560 جنيها زيادة فى سعر الجنيه الذهب خلال 3 أيام

الجنيه الذهب اليوم،
الجنيه الذهب اليوم، فيتو

ننشر سعر الجنيه الذهب اليوم السبت، وفقا لآخر تحديث له في الأسواق المحلية، حيث سجل نحو 28400 جنيه.

ارتفعت أسعار الجنيه الذهب نحو 560 جنيها خلال الايام القليلة الماضية ومع إعلان تخفيض سعر الفوائد الأمريكية الأربعاء الماضى وحتى الآن، حيث قفز سعر الجنيه الذهب من 27840 جنيه الى مستوى 28400 جنيه.

 

 أسعار الفائدة تودى الى صعود الذهب 

صعد الذهب فوق مستوى 2600 دولار خلال أمس الجمعة للمرة الأولى مواصلا مسيرة ارتفاع مدعومة برهانات على المزيد من خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من واحد بالمئة إلى 2622 دولار للأونصة (للأوقية) في ختام جلسة امس الجمعة بعد أن سجل خلال الجلسة 2625.76 دولارا وهو مستوى تاريخي جديد لم يشهده المعدن الأصفر من قبل، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.2 بالمئة إلى 2646.20 دولار عند التسوية.

وارتفعت أسعار الذهب بعد أن بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في تيسير السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية.

 

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