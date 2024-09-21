70 جنيها زيادة في سعر جرام الذهب منذ خفض الفائدة الأمريكية

ارتفع سعر جرام الذهب داخل الأسواق المحلية بقيمة 70 جنيها، منذ الإعلان عن تخفيض الفوائد الأمريكية للمرة الأولى منذ أربع سنوات، وذلك خلال الاجتماع الأخير للفيدرالى الأمريكى.

وارتفع سعر الجرام محليا مع الزيادة فى سعر الأونصة العالمية، ووصولها إلى مستويات 2600 دولار.

وجاءت أسعار جميع الأعيرة الذهبية اليوم كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4057 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3550 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 3042 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 28400 جنيهًا.

اسعار الذهب اليوم، فيتو

أسعار الفائدة تودى الى صعود الذهب

صعد الذهب فوق مستوى 2600 دولار خلال امس الجمعة للمرة الأولى مواصلا مسيرة ارتفاع مدعومة برهانات على المزيد من خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من واحد بالمئة إلى 2622 دولار للأونصة (للأوقية) في ختام جلسة امس الجمعة بعد أن سجل خلال الجلسة 2625.76 دولارا وهو مستوى تاريخي جديد لم يشهده المعدن الأصفر من قبل، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.2 بالمئة إلى 2646.20 دولار عند التسوية.

وارتفعت أسعار الذهب بعد أن بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في تيسير السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية.