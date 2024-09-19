بعد تدشين حملة «خليه يمشش».. تفاصيل مبادرة جديدة لطرح البيض بـ 150 جنيهًا.. و«منتجي الدواجن» يعلن موعد انخفاض الأسعار

ارتفعت أسعار البيض في الأسواق خلال الفترات الماضية ليتخطى سعر الكرتونة الـ 200 جنيه في المناطق الشعبية، فضلًا عن وصول سعر الكرتونة لـ 240 جنيهًا في عدد من السلاسل الغذائية والمحال التجارية.

حالة من الجدل مع وصول سعر البيضة إلى 8 جنيهات مع قرب الدراسة

الأمر الذي أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي مع وصول سعر البيضة الواحدة إلى 8 جنيهات، بالتزامن مع قرب بداية العام الدراسي الذي يبدأ في المدارس الحكومية يوم السبت المقبل الموافق 21 سبتمبر 2024.

أسعار البيض في الأسواق، فيتو

مواطنون ضد الغلاء تطلق حملة «خليه يمشش» لمقاطعة شراء البيض

لتتعالى أصوات رواد السوشيال ميديا مطالبين بمقاطعة شراء البيض لحين انخفاض أسعاره، لتنضم لهم جمعية مواطنون ضد الغلاء برئاسة محمود العسقلاني التي دعت المواطنين إلى مقاطعة شراء البيض وتدشينها تحت شعار «خليه يمشش».

أسعار البيض في الأسواق، فيتو

حملة مقاطعة خليه يمشش تبدأ من غدِ الجمعة

وأوضح أن حملة مقاطعة البيض ستنطلق تحت شعار «خليه يمشش» بدءً من غدِ الجمعة وتنتهي يوم الجمعة المقبلة الموافق 27 سبتمبر 2024.

محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، فيتو

الزيادة في أسعار البيض غير مبررة

وقال «العسقلاني» إن الزيادات الأخيرة في أسعار البيض، لتقفز سعر الكرتونة إلى ما يزيد عن 180 جنيها تعد زيادات غير مبررة.

أسعار البيض في الأسواق، فيتو

المنتجون اتفقوا على معاقبة الحكومة لإحالتها 21 من كبار منتجي البيض للنيابة

وأضاف أن هذه الزيادات تأتي فى إطار اتفاق المنتجين والتجار على معاقبة الحكومة وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذى تحرك مؤخرًا وأحال 21 من كبار المنتجين والتجار للنيابة العامة لثبوت ممارستهم للاحتكار والاتفاق الأفقى المسبق على تحديد وتوحيد السعر فى السوق المصرى.

أسعار البيض في الأسواق، فيتو

ارتفاعات اسعار البيض غير عادلة

وتابع: أن الزيادات في أسعار البيض مجحفة وانتقامية وغير عادلة؛ ما يستلزم تدخل المستهلكين المفعول بهم فى هذه المعركة غير الإنسانية؛ إذ يدفعون ثمنا باهظا لمعركة بين الحكومة من جهة، وبين مافيا بيض المائدة، الذين يتساندون على فوائض أرباح باهظة حققوها بتلك القفزات السريعة والمتلاحقة.

أسعار البيض في الأسواق، فيتو

مبادرة جديدة لخفض أسعار البيض في الأسواق

وأعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن مبادرة جديدة لخفض أسعار البيض في الأسواق، وطرحه برعاية وزارتي الزراعة والتموين والتجارة الداخلية.

أسعار البيض في الأسواق، فيتو

شعبة البيض تعلن تفاصيل المبادرة الجديدة

وأعلنت شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، برئاسة أحمد نبيل، تفاصيل مبادرتها لطرح البيض بمنافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة التموين والتجارة الداخلية.

أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، فيتو

توفر البيض في منافذ الشركة القابضة بسعر 150 جنيهًا للطبق

وقال «نبيل» إنه في إطار دور الشعبة في المسئولية المجتمعية؛ قررت بالإجماع المشاركة في مبادرة وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن توفير البيض في منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية بسعر 150 جنيهًا للطبق.

أسعار البيض في الأسواق، فيتو

طرح 4 آلاف طبق بداية من السبت المقبل

وأشار إلى أنه سيتم طرح 4 آلاف طبق بيض مائدة بداية من السبت المقبل الموافق 21 سبتمبر الجاري في منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية كدفعة أولى، على أن يتم التنسيق مع الشركة القابضة لزيادة معدلات الضخ وفق الاحتياجات.

أسعار البيض في الأسواق، فيتو

أماكن تطبيق مبادرة شعبة البيض لخدمة المستهلك

وأوضح أن الـ 4 آلاف طبق بيض سيتم تداولهم في المنافذ الرئيسية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بالقاهرة الكبري، باعتبارها بداية لتطبيق مبادرة شعبة البيض، من منطلق دورها في المساهمة في توفير البيض، في إطار يخدم المستهلك ويصب في مصلحة المواطن، في الفترة القليلة المقبلة.

الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، فيتو

سعر كرتونة البيض يصل لـ 175 جنيهًا حاليًا

ومن جهته؛ قال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن سعر كرتونة البيض حاليًا في المزرعة «جملة» يبلغ نحو 163 جنيهًا، يضاف لها حلقات التداول لتصل في الأسواق بسعر 175 جنيها، ومبادرة وزارتي الزراعة والتموين تستهدف طرحها بسعر 150 جنيهًا.

موعد انخفاض أسعار البيض

وتوقع «الزيني» حدوث انخفاض في أسعار بيض المائدة، بالتزامن مع دخول قطعان جديدة، وزيادة الإنتاج خلال منتصف أكتوبر أو مطلع نوفمبر المقبلين.

أسعار البيض في الأسواق، فيتو

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

وفي نفس السياق، «فيتو» تستعرض أسعار البيض في بورصة الدواجن، إذ سجل سعر كرتونة البيض الأبيض عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، ما بين 162 جنيهًا و164 جنيهًا.

فيما تراوحت أسعار البيض الأبيض من 162 إلى 166 جنيهًا الكرتونة في الشركات ومحلات النصف جملة.

أسعار البيض في الأسواق، فيتو

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

أما سعر كرتونة البيض الأحمر 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم؛ فتراوح ما بين 162 جنيهًا إلى 167 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار البيض الأحمر من 166 جنيهًا إلى 170 جنيهًا للكرتونة في الشركات ومحلات نصف الجملة.

أسعار البيض في الأسواق، فيتو

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

فيما يخص سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوح ما بين 159 جنيهًا إلى 160 جنيهًا، بينما تراوح سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم، ما بين 161 جنيهًا إلى 162 جنيهًا.