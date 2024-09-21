أخبار الحوادث اليوم: إطلاق سراح صلاح التيجاني من قسم الدقي.. ضبط عنصر إجرامي غسل 19 مليون جنيه.. واستدعاء الفنان محمد رمضان وابنه للتحقيق

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

تمكنت مباحث المصنفات، من ضبط شركة إنتاج فنى بداخلها 2 استوديو لتصوير وتسجيل برامج تليفزيونية بدون ترخيص بالعجوزة.



واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فى القبض على عنصر إجرامى بالإسكندرية لقيامه بغسـل 19 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالأسلحة النارية وإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة بمسكنه.

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن الأقصر، ملابسات تغيب شاب عن منزله حيث تبين وفاته أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل.

قررت النيابة العامة، استدعاء الفنان محمد رمضان، ونجله لجلسة عاجلة في واقعة التعدي على طفل داخل “نادي نيو جيزة” بأكتوبر.

ألقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، القبض علي موظف بجامعة المنصورة، استدرج طالبة ثانوية عامة "بنت شقيقة زوجته" واغتصبها داخل شقة في جمصة بالدقهلية.

كشف مصدر مطلع أن قوات البحث الجنائي بقسم شرطة الدقي أنهت إجراءات توقيع الكشف الجنائي على صلاح التيجاني، والتي تبين فيها أنه غير مطلوب على ذمة قضايا أخرى.

استمعت نيابة شمال الجيزة لأقوال خديجة التي قدمت بلاغا تتهم فيه الشيخ التنجاني بالتحرش بها وإرسال صور خادشة للحياء لها.

ضبطت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة 5 عناصر إجرامية كونوا تشكيلا عصابيا لتصنيع المواد المخدرة والاتجار بها بدائرة قسم شرطة بدر.

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