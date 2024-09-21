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حوادث

زوج الخالة يستدرج طالبة الثانوية ويغتصبها في شقة بجمصة وأجهزة الأمن تقبض عليه

اغتصاب طالبة، فيتو
اغتصاب طالبة، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، القبض علي موظف بجامعة المنصورة، استدرج طالبة ثانوية عامة "بنت شقيقة زوجته" واغتصبها داخل شقة في جمصة بالدقهلية.

طالبة ثانوية عامة تتهم زوج خالتها بمعاشرتها 

و حررت " هايدى ص ا.أ “ 19 سنة طالبة بالصف الثالث الثانوى العام، مقيمة بقرية أويش الحجر مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية،  محضرا عن قيام زوج خالتها  ”مصطفى س ا ع" 41 سنة موظف بجامعة المنصورة، ومقيم بذات القرية، باستدراجها إلى إحدى الشقق السكنية بمدينة جمصة، والتعدى عليها جنسيًا وفض غشاء بكارتها ومعاشرتها معاشرة الأزواج، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة. 

وأضاف بوجود علاقة عاطفية بينهما منذ خمس سنوات، وأنه اعتاد معاشرتها، وفي غضون شهر أغسطس  توجها سويا إلى مدينة جمصة، وهناك تمت معاشرتها معاشرة الأزواج برضاها 

 

وبمواجهة المبلغة أيدت ذات المضمون، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲/۱۰۲۱٦ إدارى مركز المنصورة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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زوج الخالة يستدرج طالبة الثانوية ويغتصبها في شقة بجمصة وأجهزة الأمن تقبض عليه

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