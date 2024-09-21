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حوادث

ضبط عنصر إجرامي غسل 19 مليون جنيه بتجارة السلاح فى الإسكندرية

ضبط عنصر إجرامى بتهمة
ضبط عنصر إجرامى بتهمة غسل 19 مليون جنيه

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فى القبض على عنصر إجرامى بالإسكندرية لقيامه بغسـل 19 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالأسلحة النارية وإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة بمسكنه.

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واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة ميناء البصل بالإسكندرية) لقيامه بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإدارة ورشة بمحل سكنه لإصلاح وتعديل الأسلحة، متخذًا من محافظة الإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

 وعُثر بحوزته على (2 طبنجة معدلة –2 مسدس ضغط غاز، هواء – طبنجه "صوت" – بندقية صيد – عدد من الأدوات لإصلاح وتعديل الأسلحة).. كما قام المذكور بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المُشار إليه ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بـ (19 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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