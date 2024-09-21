ضبط شركة إنتاج فني لتصوير وتسجيل برامج تليفزيونية بدون ترخيص بالعجوزة

تمكنت مباحث المصنفات، من ضبط شركة إنتاج فنى بداخلها 2 استوديو لتصوير وتسجيل برامج تليفزيونية بدون ترخيص بالعجوزة.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء (شركة إنتاج فنى "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة) وتحتوى على 2 إستوديو "تسجيل صوتى وتصوير برامج تليفزيونية"، مستخدمًا معدات حاسب آلى تعمل كوحدات معالجة مركزية مُحمل عليها مصنفات سمعية وبصرية دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة المُشار إليها وأمكن ضبط المدير المسئول وبحوزته (إستوديو تصوير برامج تليفزيونية - إستوديو تسجيل صوتى – دفتر ايصالات تحصيل نقود - هارد ديسك)



وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات السالف ذكرها بالمُشاركة مع صاحب الشركة بقصد تحقيق أرباح مادية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.



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