السبت 21 سبتمبر 2024
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حوادث

استدعاء الفنان محمد رمضان وابنه لتحقيق عاجل بتهمة التعدي على طفل بأكتوبر

محمد رمضان ونجله،فيتو
محمد رمضان ونجله،فيتو

قررت النيابة العامة، استدعاء الفنان محمد رمضان، ونجله لجلسة عاجلة في واقعة التعدي على طفل داخل “نادي نيو جيزة” بأكتوبر.

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بدأت الواقعة بتلقي مدير مباحث الجيزة اللواء محمد الشرقاوي، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية اللواء هاني شعراوي، مفاده ورود بلاغ لمفتش مباحث أكتوبر العقيد أحمد أبو بكر، من رولا عبدالله، مديرة بشركة إعلانات وبصحبتها نجلها عمر محمد (11 سنة)، تتهم فيه نجل الفنان محمد رمضان بالتعدي بالضرب على نجلها.

وأكدت والدة الطفل المتضرر من نجل محمد رمضان، في بلاغها، أن الثاني تشاجر مع ابنها وضربه على وجهه، الأمر الذي تسبب في إصابته بكدمة.

وأضافت في بلاغها، أن الفنان محمد رمضان شاهد نجله وهو يعتدي على ابنها ولم يردعه عن تصرفه السيئ، وتولت النيابة التحقيق.

 

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الفنان محمد رمضان نادي نيو جيزة مباحث اكتوبر

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