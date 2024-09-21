العثور على جثة شاب تغيب عن منزله داخل حفرة بالأقصر
كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن الأقصر، ملابسات تغيب شاب عن منزله حيث تبين وفاته أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل.
تلقى مركز شرطة القرنة بمديرية أمن الأقصر بلاغا من ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز بغياب نجلها عن مسكنهما.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (3 أشخاص – مقيمون بدائرة المركز).
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالإستعانة بالمتغيب فـى أعمال التنقيب عن الآثار بإحدى القرى بدائرة المركز، وأثناء الحفر انهالت الأتربة عليه مما أدى إلى وفاته، فقاموا بتركه والإنصراف من محل الواقعة عقب تسوية التربة لإخفاء موقع الحفر، وأرشدوا عن محل الواقعة وتم استخراج جثة المتغيب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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