السبت 21 سبتمبر 2024
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حوادث

إطلاق سراح صلاح التيجاني من قسم الدقي بعد انتهاء إجراءات الكشف الجنائي

صلاح التيجاني
صلاح التيجاني

كشف مصدر مطلع أن قوات البحث الجنائي بقسم شرطة الدقي أنهت إجراءات توقيع الكشف الجنائي على صلاح التيجاني، والتي تبين فيها أنه غير مطلوب على ذمة قضايا أخرى. 

وظهر صلاح التيجاني عقب إنهاء إجراءات دفع الكفالة بمقر النيابة العامة بحوادث شمال الجيزة وخروجه من  قسم شرطة الدقي مرتديا كاب أزرق وتي شيرت وبرفقته شخص آخر ومحاميه سيرا على الأقدام، وذلك عقب قيام موكله بدفع الكفالة وإنهاء إجراءات إخلاء سبيله.

 

إخلاء سبيل صلاح التيجاني 

وكانت النيابة العامة قد أصدرت اليوم قرار بإخلاء سبيل صلاح التيجاني من سرايا نيابة شمال الجيزة بكفالة مالية، وذلك على خلفية اتهامه بالتحرش بفتاة، وإرسال صور خادشة للحياء لها.

جاء قرار إخلاء سبيل صلاح التيجاني بعد جلسة تحقيق استمرت قرابة الـ18 ساعة قضاها المتهم داخل سرايا النيابة العامة، لمواجهته بالتهم المنسوبة إليه من إحدى السيدات تدعى خديجة، والتي استمع رجال التحقيق إلى أقوالها في واقعة التحرش، وكذلك اتهامها بالتشهير بصلاح التيجاني في البلاغ المقدم منه ضدها.

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قسم شرطة الدقى بحوادث شمال صلاح التيجاني

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