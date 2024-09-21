السبت 21 سبتمبر 2024
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حوادث

سقوط 5 عناصر إجرامية من بينهم سيدة بحوزتهم مخدرات بـ10 ملايين جنيه

سقوط 5 عناصر إجرامية
سقوط 5 عناصر إجرامية من بينهم سيدة بحوزتهم كميات من المخدرات

 واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

وفى مديرية أمن أسيوط؛ تم ضبط سيدة بدائرة مركز شرطة ديروط  وبحوزتها (7 كيلو جرامات لمخدر الآيس "الشابو" – 2 بندقية خرطوش).
 

وفى مديرية أمن المنوفية؛ ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية"،بدائرة مركز شرطة أشمون  وبحوزته (28 كيلو جراما لمخدر الحشيش)، وعنصر إجرامى "له معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة أشمون وبحوزته (36 كيلو جراما لمخدر الحشيش).
 

وفى مديرية أمن الشرقية؛ ضبط عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق وبحوزتهما (1,250 كيلو جرام لمخدر الهيروين – 2 سلاح أبيض)، وعنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق.. وبحوزتهما (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش – فرد خرطوش – وعدد من الطلقات لذات العيار).


كما تم ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.. وبحوزته (5 كيلو جرامات لمخدر الحشيش).
 

 وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى  (9,820 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتجار في المواد المخدرة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة قسم شرطة ثان الزقازيق قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر مديرية أمن المنوفية مديرية أمن اسيوط مخدر الحشيش

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