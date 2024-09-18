طرح كرتونة البيض بـ150 جنيها بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة الزراعة

عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية عدة اجتماعات مع بعض منتجى بيض المائدة، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة.

جاء الاجتماع لبحث استقرار الأسواق وتوفيره بأسعار مخفضة للمواطنين، وبحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمهندس محمود العناني رئيس اتحاد منتجى الدواجن وبعض قيادات الوزارتين.

تحقق الاكتفاء الذاتي من البيض والدواجن



وخلال الاجتماع أكد الوزيران حرص الدولة على استقرار صناعة الدواجن والنهوض بها باعتبارها أحد أهم محاور الأمن الغذائي وكذلك توفر ملايين فرص العمل باستثمارات تتجاوز الـ 100 مليار جنية وتحقق الاكتفاء الذاتي من البيض والدواجن مع وجود فائض للتصدير حيث يبلغ إنتاج مصر حوالى 14 مليار بيضة المائدة وحوالى 1،4 مليار طائر سنويا.

توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة



كما أكدا أنه بالتوازي مع الحفاظ على صناعة الدواجن فإن دور الدولة أيضا هو توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة ومنها الدواجن والبيض ولذلك يجب أن تكون هناك قاعدة ثابتة وآلية محددة لتسعير الدواجن والبيض في ضوء الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير العملة الأجنبية والإفراج عن مستلزمات الإنتاج وكذلك تراجع أسعار الأعلاف، وبالتالي يجب أن ينعكس ذلك على انخفاض أسعار الدواجن والبيض، وأن يشعر المواطنون بالإجراءات التي اتخذتها الدولة في مجال الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف الوزيران أنه يجب مراعاة نقطة التعادل مع تحقيق هامش ربح بسيط حتى لا يتعرض المنتج للخسارة ويستمر في الإنتاج وعدم الخروج من الأسواق، حيث تستهدف الدولة الحفاظ على استقرار هذه الصناعة مع مراعاة المسئولية الاجتماعية للمنتجين في ظل هذه الظروف التى تشهدها مصر والمنطقة،

الوزيران أكدا أيضا رفضهما لكل طلبات استيراد البيض من الخارج حفاظا على صناعة محلية ناجحة ومستقرة.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق مع منتجى البيض على طرح الطبق بـ 150 جنيها في المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وكذلك المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لوزارة الزراعة.