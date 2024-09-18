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اقتصاد

تعرف على أسعار البيض اليوم الأربعاء 18- 9- 2024

أسعار البيض اليوم
أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض اليوم، سجل سعر البيض اليوم الأحد، استقرارًا في الأسواق، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن اليوم ومحال النصف جملة لبيع البيض.

سعر كرتونة البيض في الأسواق اليوم 

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة؛ في السطور الآتية:

 

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

وسجل  سعر كرتونة البيض الأبيض عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم،  ما بين 162 جنيهًا و164 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

سعر البيض الأبيض في محلات النصف جملة

 فيما تراوحت أسعار البيض الأبيض من 162 إلى 166 جنيهًا الكرتونة في الشركات ومحلات النصف جملة.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

أما سعر كرتونة البيض الأحمر 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم؛ فتراوح ما بين 162 جنيهًا إلى 167 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

سعر البيض الأحمر في محلات النصف جملة

بينما تراوحت  أسعار البيض الأحمر من 166 جنيهًا إلى 170 جنيهًا للكرتونة في الشركات ومحلات نصف الجملة.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

فيما يخص سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوح ما بين 159 جنيهًا إلى 160 جنيهًا.   

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

فيما يخص سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم، فتراوح ما بين 161 جنيهًا إلى 162 جنيهًا.

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بعد ارتفاع سعره، ننشر أحدث أسعار البيض في الأسواق

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انخفاض طفيف في أسعار البيض بالسلاسل الغذائية

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