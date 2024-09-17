انخفاض طفيف في أسعار البيض بالسلاسل الغذائية

شهدت أسعار البيض في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت انخفاضًا طفيفًا، حيث تراجعت أسعار كرتونة البيض في بعض السلاسل الغذائية جنيهًا واحدًا، فيما استقر سعر البيض في المحال الأخرى.

أسعار البيض في السلاسل الغذائية والمحال التجارية، فيتو

أسعار البيض في السلاسل الغذائية والمحال التجارية

«فيتو» تستعرض أسعار البيض في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت، في السطور الآتية:

بلغ سعر بيض بلدي عدد 10 بيضات نحو 95.25 جنيه. بلغ سعر بيض أحمر الواحة عدد 6 بيضات نحو 64 جنيهًا. بلغ سعر بيض بلدي من جيست فريش عدد 15 بيضة نحو 128.75 جنيه. بلغ سعر بيض أحمر فاليو عدد 30 بيضة نحو 196 جنيهًا. بلغ سعر بيض بلدي أبيض من جست فريش عدد 10 بيضات نحو 95.75 جنيه. تراوح سعر بيض أبيض عدد 18 بيضة من 147 إلى 148 جنيهًا. بلغ سعر بيض أبيض سوبريم عدد 10 بيضات نحو 99.5 جنيه. بلغ سعر بيض أبيض فاليو عدد 30 بيضة نحو 193 جنيهًا. بلغ سعر بيض أحمر فاليو عدد 18 بيضة نحو 149 جنيهًا. بلغ سعر بيض أبيض أومليت عدد 20 بيضة نحو 177 جنيهًا.

أسعار البيض في السلاسل الغذائية والمحال التجارية، فيتو

سعر البيض في السلاسل الغذائية والمحال التجارية

بلغ سعر بيض أبيض من جست فريش عدد 30 بيضة نحو 202 جنيه.

بلغ سعر بيض أبيض بريميام كواليتي عدد 20 بيضة نحو 170 جنيهًا.

بلغ سعر بيض مائدة أحمر جست فريش عدد 10 بيضات نحو 99.5 جنيه.

بلغ سعر بيض أبيض بريميام كواليتي 30 بيضة نحو 247 جنيهًا.

بلغ سعر بيض مائدة أحمر جست فريش عدد 30 بيضة نحو 205.25 جنيه.

بلغ سعر بيض مائدة أحمر جست فريش عدد 18 بيضة نحو 150.5 جنيه.

بلغ سعر بيض مائدة أحمر جست فريش عدد 15 بيضة نحو 133.25 جنيه.

بلغ سعر بيض أبيض ماي تشويس 30 بيضة نحو 190 جنيهًا.

بلغ سعر بيض أحمر ما تشويس 30 بيضة نحو 190 جنيهًا.

بلغ سعر بيض أحمر ماي تشويس 20 بيضة نحو 135 جنيهًا.

أسعار البيض في السلاسل الغذائية والمحال التجارية

بلغ سعر بيض أبيض المزارعون المصريون عدد 15 بيضة نحو 115 جنيهًا. بلغ سعر بيض أحمر المزارعون المصريون عدد 18 بيضة نحو 137 جنيهًا. بلغ سعر بيض أبيض المزارعون المصريون عدد 18 بيضة نحو 135.75 جنيه. بلغ سعر بيض أبيض بشائر عدد 15 بيضة نحو 115 جنيهًا. بلغ سعر بيض أبيض بشائر 18 بيضة نحو 135.75 جنيه. بلغ سعر بيض أحمر بشائر 10 بيضات نحو 81 جنيهًا. بلغ سعر بيض أحمر ماي تشويس 10 بيضات نحو 78 جنيهًا. بلغ سعر بيض أبيض بشائر 6 بيضات نحو 51 جنيهًا.