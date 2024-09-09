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حماية المنافسة: إحالة 21 تاجرا بينهم أعضاء بمجلس إدارة شعبة البيض للنيابة

احتكار البيض، فيتو
احتكار البيض، فيتو
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ارتفاع اسعار البيض، قال الدكتور محمود ممتاز رئيس حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إن ارتفاعات أسعار البيض جاءت نتيجة اتفاقات بين عدد من المنتجين.

 

السبب في ارتفاع أسعار البيض

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": أكبر المنتجين للبيض في السوق يؤثرون على ارتفاع الأسعار.

ولفت إلى أن عددا من كبار منتجي بيض المائدة العاملين في السوق ومن بينهم أعضاء بمجلس إدارة الشعبة وعددهم 21 تاجرا تواصلوا واتفقوا على رفع الأسعار بنسب غير طبيعية لذلك تم إحالتهم للنيابة.
 

جريمة تعطيل آليات سوق البيض

وأشار إلى أن  جريمة الاتفاق الأفقي "الكارتل" التي تمت في سوق البيض من أخطر جرائم المنافسة لأنها تؤدي إلي تعطيل آليات السوق.
 

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عقوبة احتكار البيض

وأكد: أن العقوبة في إطار احتكار البيض تصل إلي 500 مليون جنيه غرامة أو 12% من الأرباح الهائلة التي تحققت خلال الفترة الأخيرة.

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