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اقتصاد

شعبة المواد الغذائية تقترح خطة من 6 محاور لخفض أسعار البيض

أسعار البيض اليوم،
أسعار البيض اليوم، فيتو

 أكد حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، أن خفض أسعار بيض المائدة في مصر يتطلب تنفيذ مجموعة من الاستراتيجيات الاقتصادية والتنظيمية، على رأسها زيادة الإنتاج المحلي، وتحفيز الاستثمار في مزارع الدواجن من خلال تقديم حوافز للمستثمرين والمزارعين لتوسيع الإنتاج.

 

مطالب بتقديم حوافز للمستثمرين وإجراءات صارمة لمراقبة الأسعار ومنع التلاعب

 أضاف المنوفي في بيان صحفي له اليوم، أن تخفيض أسعار بيض المائدة يستدعي أيضا تحسين سلاسل الإمداد، عن طريق دعم تحسين تكنولوجيا الإنتاج وتوفير الأعلاف واللقاحات بأسعار مناسبة.

شدد المنوفي على أن المحور الثاني متعلق بضرورة تنظيم الأسواق من خلال تنفيذ إجراءات صارمة لمراقبة الأسعار ومنع التلاعب من قبل الوسطاء أو تجار الجملة، وكذلك تعزيز الشفافية ونشر معلومات حول الأسعار والتكاليف بشكل دوري لتمكين المستهلكين من اتخاذ قرارات مستنيرة.

 

تابع المنوفي: “تخفيض أسعار بيض المائدة يتطلب أيضا الحد من التكاليف، عن طريق محورين أولهما توفير الدعم للمزارعين مثل دعم أسعار الأعلاف وتكاليف الإنتاج الأخرى لتقليل الأعباء على المنتجين، وتشجيع الكفاءة عن طريق تبني تقنيات إنتاج أكثر كفاءة تساعد في تقليل التكاليف”.

أكد المنوفي أن التدخل الحكومي ضروري من خلال التخزين الاستراتيجي، وإنشاء احتياطيات من الأعلاف واللقاحات لمواجهة فترات النقص المفاجئ.

 

مطلوب إصدار التشريعات ووضع قوانين للتعامل مع الأزمات

 وكذلك إصدار التشريعات ووضع قوانين للتعامل مع الأزمات وضمان استقرار الأسعار.

طالب المنوفي بدعم دخول منتجين جدد وتشجيع المنافسة بين الشركات لتحفيز تحسين الجودة وخفض الأسعار.

أما المحور السادس  والأخير فيتطلب تقديم برامج تدريب لتحسين تقنيات الإنتاج وزيادة الكفاءة.

وأكد أن هذه الإجراءات تتطلب التنسيق بين الحكومة، والمزارعين، والشركات الخاصة لتحقيق تأثير فعّال في السوق.

 

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