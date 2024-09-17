بعد ارتفاع سعره، ننشر أحدث أسعار البيض في الأسواق
سجلت أسعار البيض تباينًا ملحوظة في الأسواق، مع ارتفاع سعر البيضة الواحدة إلى 8 جنيهات، فيما تخطى سعر كرتونة البيض 200 جنيه في المناطق الراقية.
أسعار البيض في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية
«فيتو» تستعرض أسعار البيض اليوم، ويشمل سعر كرتونة البيض البلدي، وسعر كرتونة البيض الأحمر، وسعر كرتونة البيض الأبيض، فضلًا عن سعر البيضة الواحدة بلدي وأبيض وأحمر، وذلك وفقًا لما رصدته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فجاءت كالآتي:
جنيه انخفاضًا في أسعار البيض البلدي بالأسواق
وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض البلدي نحو 172.9 جنيه، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 140 جنيهًا 200 جنيه.
البيض البلدي يسجل 8 جنيهات للبيضة في الأسواق
يبلغ متوسط سعر البيضة البلدي نحو 6.4 جنيه، ليتراوح سعر البيض البلدي من 5 إلى 8 جنيهات للبيضة.
أسعار البيض الأحمر في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية
وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 174.3 جنيه، ليتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 150 جنيهًا و200 جنيه.
البيض الأحمر يسجل 8 جنيهات للبيضة في الأسواق
وارتفع سعر البيض الأحمر؛ ليبلغ متوسط سعر البيضة نحو 6.4 جنيه، وتراوحت أسعار البيض الأحمر من 5 إلى 8 جنيهات للبيضة الواحدة في الأسواق، وفقًا لرصد البوابة الحكومية.
أسعار البيض الأبيض في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية
وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 170 جنيهًا، ليتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 125 جنيهًا و185 جنيهًا.
البيض الأبيض يسجل 8 جنيهات للبيضة في الأسواق
وبلغ متوسط سعر البيض الأبيض نحو 6.2 جنيه للبيضة الواحدة، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار البيض أبيض من 4.25 جنيه إلى 8 جنيهات للبيضة الواحدة في الأسواق، وفقًا لرصد البوابة الحكومية.
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