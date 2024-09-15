أخبار مصر: تشييع 3 ضحايا في حادث قطاري الزقازيق، الأهلي يواجه جورماهيا للحفاظ على لقبه بدوري أبطال إفريقيا.. واشنطن بوست تتهم ترامب بنشر الأكاذيب.. وهذه تفاصيل الجلسة الافتتاحية للبرلمان الشهر المقبل
أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.
وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:
أهالي الشرقية يشيعون 3 ضحايا من أسرة واحدة بحادث قطاري الزقازيق
شيع أهالي مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية في جنازة مهيبة جثامين 3 أشخاص من عائلة واحدة «شقيقتان وطفلة» والذين لقوا حتفهم أمس السبت في حادث تصادم قطارين بمنطقة الكوبري الجديد وسط بكاء وعويل من قبل أهل الضحايا.
الأهلي يبدأ خطوة الحفاظ على لقبه أمام جورماهيا بدوري أبطال إفريقيا
يبدأ فريق الكرة بالنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر، الحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا من خلال مواجهة فريق جورماهيا الكيني في إطار منافسات دوري الأبطال الإفريقي.
واشنطن بوست: ترامب منغمس في نظريات المؤامرة وينشر الأكاذيب
أكدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن المرشح الجمهوري، الرئيس السابق دونالد ترامب، لا يستطيع أن يقبل حقيقة أدائه السيئ في المناظرة الأخيرة مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، ولهذا فقد "انغمس في نظريات المؤامرة".
مدته 4 ساعات، ما تريد معرفته عن خسوف القمر الأربعاء المقبل
أعلن الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه وفقًا للحسابات الفلكية التي يجريها معمل أبحاث الشمس برئاسة الدكتور ياسر عبد الفتاح عبد الهادي، فإن العالم سوف يشهد خسوفًا قمريًا يوم الأربعاء المقبل.
درجات الحرارة اليوم الأحد 15-9-2024 في مصر
كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم، حيث من المتوقع أن تنخفض من 3:2 درجات مئوية مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.
اليوم، إجازة رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون اليوم الأحد الموافق 15 من شهر سبتمبر عام 2024 ميلادية، الموافق 12 من شهر ربيع الأول عام 1446 هجرية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف.
اليوم، صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر سبتمبر 2024
تبدأ، اليوم الأحد، وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاش شهر سبتمبر 2024 الدعم النقدي تحت مظلة تكافل وكرامة لجميع المستفيدين، بما يشمل حاملي بطاقات ميزة البنكية.
تنسيق الجامعات 2024، موعد فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة
وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لتنتهي المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة المصرية في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء 17 سبتمبر الجاري.
تفاصيل جلسة النواب الافتتاحية في دور الانعقاد الخامس والأخير
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسات العامة في دور الانعقاد الخامس العادي والأخير من الفصل التشريعي الثاني، قبل الخميس الأول من الشهر المقبل.
321 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسات الأسبوع الماضي
بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع الماضي نحو 321 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو 5,105 مليون ورقة منفذة على 535 ألف عملية.
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