8 شركات للوساطة تتصدر أداء البورصة في قيم التداول نهاية الأسبوع

تصدرت 8 شركات للوساطة أداء البورصة من حيث قيمة التداول (السوق الرئيسية - خارج المقصورة - سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) بنهاية الأسبوع.. وجاءت كالتالي:

- هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 765 مليون جنيه.

- ثاندر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 675 مليون جنيه.

- التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 511 مليون جنيه.

- كايرو كابيتال سيكوريتز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 467 مليون جنيه.

- نعيم للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 448 مليون جنيه.

-بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 413 مليون جنيه.

- آي إف جي هيرميس الدولية للوساطة في الاوراق المالية بقيمة تداول بلغت 374 مليون جنيه.

- مباشر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 350 مليون جنيه.

تعاملات نهاية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام التعاملات بجلسة الخميس 12 سبتمبر 2024، آخر جلسات الأسبوع وسجل رأس المال السوقي نحو 2069 تريليون جنيه لتخسر نحو 5 مليارات جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.4% عند مستوى 30497 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% عند مستوى 37552 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.89% عند مستوى 13277 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.79% عند مستوى 7129 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.71% عند مستوى 10227 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.89% عند مستوى 2914 نقطة.