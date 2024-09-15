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واشنطن بوست: ترامب منغمس في نظريات المؤامرة وينشر الأكاذيب

واشنطن بوست تهاجم
واشنطن بوست تهاجم ترامب بعد المناظرة مع هاريس، فيتو

أكدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن المرشح الجمهوري، الرئيس السابق دونالد ترامب، لا يستطيع أن يقبل حقيقة أدائه السيئ في المناظرة الأخيرة مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، ولهذا فقد "انغمس في نظريات المؤامرة".

ترامب يعيد كتابة التاريخ

وأضافت الصحيفة أن ترامب يعيد كتابة التاريخ، أو يخترعه بالكامل، لتضخيم نفسه، وتشويه سمعة الآخرين ونشر أكاذيب لا أساس لها، وهو يصر على أنه لم يخسر أمام هاريس كما لم يخسر في الانتخابات السابقة أمام الرئيس الحالي جو بايدن.

 ترامب طوال مدة المناظرة مع هاريس كان في موقع الدفاع

وقالت الصحيفة إن ترامب وطوال مدة المناظرة كان في موقع الدفاع، وإنه لم يخرج من ذلك الموقف إلا في حالات نادرة بدا فيها غير متماسك.

الرئيس جو بايدن هزمه قبل 4 سنوات

وتابعت الصحيفة: لا يستطيع ترامب قبول الحكم السائد بأن هاريس تفوقت عليه، تمامًا كما لم يستطع قبول أن الرئيس جو بايدن هزمه قبل 4 سنوات. 

 تمسك ترامب بنظرية المؤامرة

وأشارت واشنطن بوست، إلى تمسك ترامب بنظرية المؤامرة ليدعي أن هاريس كانت تخبئ سماعات في أقراطها، وأنها كانت تتلقى تدريبا على ما يجب أن تقوله في الوقت الحقيقي، رغم أن قناة إيه بي سي نيوز، التي استضافت المناظرة، نفت تلك الادعاءات.

ترامب يفضل نشر الأكاذيب لتبرير أدائه السيئ

وقالت الصحيفة الأمريكية: ترامب يفضل نشر الأكاذيب لتبرير أدائه السيئ وإثارة أنصاره ليقنعهم بأن اللعبة كانت مزورة بطريقة أو بأخرى، تقول الصحيفة، وتضيف أن "كل ما يفعله ترامب هو زيادة انقسام البلاد".

 

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