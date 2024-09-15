الأحد 15 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

درجات الحرارة اليوم الأحد 15-9-2024 في مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم، حيث من المتوقع أن تنخفض من 3:2 درجات مئوية مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 15- 09- 2024

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 14 - 9 - 2024


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى  وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وحار رطب على السواحل الشمالية

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد، معتدل رطب على السواحل الشمالية.

 

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى   24 والعظمى 34

القاهرة: المحسوسة: 36

العاصمة الإدارية: الصغرى 24 والعظمى 35

العاصمة الإدارية: المحسوسة: 37

6 أكتوبر: الصغرى 23 والعظمى 35

6 أكتوبر المحسوسة:  37

بنها: الصغرى 24 والعظمى  34

بنها المحسوسة: 36

الإسكندرية: الصغرى 24 والعظمى 31

الاسكندرية: المحسوسة: 34

العلمين الجديدة: الصغرى 23 والعظمى 31

العلمين الجديدة: المحسوسة: 34

مطروح: الصغرى 23 والعظمى 30

مطروح: المحسوسة: 33

سيوة: الصغرى 24   والعظمى 37

سيوة: المحسوسة: 39

كاترين الصغرى 15 والعظمى 28

كاترين: المحسوسة: 30

بورسعيد الصغرى 27 العظمى 32

بورسعيد: المحسوسة: 35

الزقازيق: الصغرى 24 والعظمى 34

الزقازيق: المحسوسة: 36

الإسماعيلية الصغرى 23 والعظمى  35

الإسماعيلية: المحسوسة:  37

السويس: الصغرى 24 والعظمى 34

السويس: المحسوسة: 36

شرم الشيخ الصغرى 28 والعظمى 37

شرم الشيخ: المحسوسة: 39

الغردقة الصغرى 27 والعظمى 36

الغردقة: المحسوسة: 38

الفيوم: الصغرى 23 والعظمى 35

الفيوم: المحسوسة: 37

بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 36

بنى سويف: المحسوسة: 38

المنيا: الصغرى 23 والعظمى 36

المنيا: المحسوسة: 38

أسيوط الصغرى 24 والعظمى 37

أسيوط: المحسوسة: 39

سوهاج الصغرى  25 والعظمى 38

سوهاج: المحسوسة: 39

الأقصر الصغرى 27  والعظمى 40

الأقصر: المحسوسة: 41

أسوان: الصغرى 28 والعظمى 40

أسوان: المحسوسة: 41 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة اليوم هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم حالة الطقس

مواد متعلقة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 15- 09- 2024

درجات الحرارة غدا الأحد 15-9-2024 فى مصر

أمطار خفيفة على هذه المناطق غدا

درجات الحرارة اليوم السبت 14- 09- 2024 في مصر

الأكثر قراءة

البطولة النسائية تسيطر على مسلسلات رمضان 2025

حالتا وفاة بسبب الأمطار في ليبيا وتعليمات للبقاء بالمنازل (فيديو)

زي النهاردة، أحمد بن بلة رئيسا للجزائر وهذه أسباب سقوطه واعتقاله 15 عاما

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

أخبار مصر: تشييع 3 ضحايا في حادث قطاري الزقازيق، الأهلي يواجه جورماهيا للحفاظ على لقبه بدوري أبطال إفريقيا.. واشنطن بوست تتهم ترامب بنشر الأكاذيب.. وهذه تفاصيل الجلسة الافتتاحية للبرلمان الشهر المقبل

الإفتاء: الاحتفال بالمولد النبوي أمر مقطوع بمشروعيته

جيش الاحتلال: سقوط صاروخ أطلق من اليمن بمنطقة غير مأهولة وسط إسرائيل

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة جورماهيا الكيني

ads

منوعات

المزيد

قبر طفلة تركية يتحول إلى مزار يقصده السكان

يعود للعصر السومري، اكتشاف أثري مهم في العراق

شرطة دبي تكشف تفاصيل جديدة في حادث فهد المولد بعد سقوطه من الدور الثاني

رئيس الوزراء الأسترالي ينتقد ماسك بعد اتهامه لحكومته بـ "الفاشية"

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

استقرار أسعار الأرز المحلي اليوم الأحد في الأسواق

أسعار السكر اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

عمات الرسول هل أسلمن؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: الاحتفال بالمولد النبوي أمر مقطوع بمشروعيته

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 15-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 15-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية