الأحد 15 سبتمبر 2024
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اقتصاد

321 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسات الأسبوع الماضي

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

بلغ إجمالي  قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع  الماضي نحو 321  مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو 5,105 مليون ورقة منفذة على 535 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 373.6 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 6,673 مليون ورقة منفذة على 677 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي. 

هذا واستحوذت الأسهم على 5.9 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 94.10 % خلال الأسبوع.

تعاملات نهاية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام  التعاملات بجلسة الخميس 12 سبتمبر 2024، آخر جلسات الأسبوع وسجل رأس المال السوقي نحو 2069 تريليون جنيه لتخسر نحو 5 مليارات جنيه. 

مؤشر "إيجي إكس 30"

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.4% عند مستوى 30497 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% عند مستوى 37552 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.89% عند مستوى 13277 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.79%  عند مستوى 7129 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.71% عند مستوى 10227 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.89%  عند مستوى 2914 نقطة.

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