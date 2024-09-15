أهالي الشرقية يشيعون 3 ضحايا من أسرة واحدة بحادث قطاري الزقازيق (صور)
حادث قطاري الزقازيق، شيع أهالي مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية في جنازة مهيبة جثامين 3 أشخاص من عائلة واحدة «شقيقتان وطفلة» والذين لقوا حتفهم أمس السبت في حادث تصادم قطارين بمنطقة الكوبري الجديد وسط بكاء وعويل من قبل أهل الضحايا.
وأدى المشيعون صلاة الجنازة على ضحايا الحادث المأساوى وهم "هبة وشيماء وطفلتها وعد 5 سنوات" عقب أداء صلاة الفجر بمسجد فجر الإسلام، وتشييع الجثامين إلى مثواهم الأخير بمقابر المدينة، وسط حالة من الصراخ والعويل وانهيار الأسرة، فور وصول جثامين الضحايا.
حادث قطاري الزقازيق، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 4 وفيات
حادث قطاري الزقازيق، لفظ “رمضان حسن حنفي” 72 سنة مقيم الزقازيق أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى جامعة الزقازيق محافظة الشرقية متأثرا بجروحه الخطيرة (كسورمتعددة بالجسد ونزيف بالبطن) إثر حادث تصادم قطاري الكوبري الجديد ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 4 وفيات.
أول تعليق لـ كامل الوزير على حادث تصادم قطاري الزقازيق
حادث قطار الزقازيق، أكد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، أن حركة القطارات انتظمت في الخطوط كافة باستثناء خط الزقازيق - المنصورة.
وأضاف كامل الوزير خلال تصريحات تليفزيونية بقناة “إكسترا نيوز”: ننتظر نتائج تحقيقات النيابة في حادث قطاري الزقازيق.
وزيرة التضامن توجه بتقديم الدعم المناسب لضحايا حادث قطاري الزقازيق
حادث قطار الزقازيق، أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل لها، بأن وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي، توجه بسرعة تقديم أوجه الدعم اللازم للمصابين وصرف التعويضات لأسر ضحايا حادث قطاري الزقازيق.
وزارت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي، مصابي حادث تصادم قطاري الزقازيق بمحافظة الشرقية، بمستشفى جامعة الزقازيق.
تحرك النائب العام في حادث قطاري الزقازيق
وأمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بتشكيل فريق تحقيق من المستشار المحامي العام الأول لنيابة جنوب الزقازيق الكلية ورؤساء نيابة استئناف المنصورة ووكلاء نيابة جنوب الزقازيق الكلية لمباشرة إجراءات التحقيق في واقعة تصادم قطارين بمدينة الزقازيق.
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