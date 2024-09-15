الأحد 15 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أهالي الشرقية يشيعون 3 ضحايا من أسرة واحدة بحادث قطاري الزقازيق (صور)

أهالي الشرقية يشيعون
أهالي الشرقية يشيعون ضحايا حادث قطاري الزقازيق،فيتو

حادث قطاري الزقازيق، شيع أهالي مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية في جنازة مهيبة جثامين 3 أشخاص من عائلة واحدة «شقيقتان وطفلة» والذين لقوا حتفهم أمس السبت في حادث تصادم قطارين بمنطقة الكوبري الجديد وسط بكاء وعويل من قبل أهل الضحايا.

خروج 20 مصابا من طوارئ مستشفى الزقازيق الجامعي في حادث قطاري الشرقية

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على ضحايا الحادث المأساوى وهم "هبة وشيماء وطفلتها وعد 5 سنوات" عقب أداء صلاة الفجر بمسجد فجر الإسلام، وتشييع الجثامين إلى مثواهم الأخير بمقابر المدينة، وسط حالة من الصراخ والعويل وانهيار الأسرة، فور وصول جثامين الضحايا.

أهل الشرقية يشيعون جثامين 3 من اسرة واحدة،فيتو

حادث قطاري الزقازيق، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 4 وفيات

حادث قطاري الزقازيق، لفظ “رمضان حسن حنفي” 72 سنة مقيم الزقازيق أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى جامعة الزقازيق محافظة الشرقية متأثرا بجروحه الخطيرة (كسورمتعددة بالجسد ونزيف بالبطن) إثر حادث تصادم قطاري الكوبري الجديد ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 4 وفيات.

جثامين الضحايا،فيتو

أول تعليق لـ كامل الوزير على حادث تصادم قطاري الزقازيق

حادث قطار الزقازيق، أكد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، أن حركة القطارات انتظمت في الخطوط كافة باستثناء خط الزقازيق - المنصورة.

والدة ضخيتى الحادث،فيتو

وأضاف كامل الوزير خلال تصريحات تليفزيونية بقناة “إكسترا نيوز”: ننتظر نتائج تحقيقات النيابة في حادث قطاري الزقازيق.

أهل الشرقية يشيعون جثامين 3 من أسرة واحدة،فيتو2
أهل الشرقية يشيعون جثامين 3 من أسرة واحدة،فيتو3

وزيرة التضامن توجه بتقديم الدعم المناسب لضحايا حادث قطاري الزقازيق

حادث قطار الزقازيق، أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل لها، بأن وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي، توجه بسرعة تقديم أوجه الدعم اللازم للمصابين وصرف التعويضات لأسر ضحايا حادث قطاري الزقازيق.

أهل الشرقية يشيعون جثامين 3 من أسرة واحدة،فيتو4

وزارت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي، مصابي حادث تصادم قطاري الزقازيق بمحافظة الشرقية، بمستشفى جامعة الزقازيق.

حادث قطاري الزقازيق،فيتو

تحرك النائب العام في حادث قطاري الزقازيق

وأمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بتشكيل فريق تحقيق من المستشار المحامي العام الأول لنيابة جنوب الزقازيق الكلية ورؤساء نيابة استئناف المنصورة ووكلاء نيابة جنوب الزقازيق الكلية لمباشرة إجراءات التحقيق في واقعة تصادم قطارين بمدينة الزقازيق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

حادث تصادم قطاري الزقازيق حوادث قطارات ضحايا قطارات الشرقية حوادث محافظة الشرقية

مواد متعلقة

أوكرانيا تقدم لواشنطن قائمة أهداف في روسيا لضربها بالصواريخ

سعر القصدير اليوم الأحد 15- 09- 2024 عالميا

اليوم، صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر سبتمبر 2024

بايدن: نمر بلحظة نادرة وهاريس ستكون أول رئيسة أمريكية

أبرزهم المنشاوي وعبد الباسط والبنا، تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الأحد

أحد مصابي قطاري الشرقية يروي تفاصيل اللحظات الأولى للحادث (فيديو وصور)

يعود للعصر السومري، اكتشاف أثري مهم في العراق

فيضانات عارمة تضرب جنوب بولندا

الأكثر قراءة

البطولة النسائية تسيطر على مسلسلات رمضان 2025

حالتا وفاة بسبب الأمطار في ليبيا وتعليمات للبقاء بالمنازل (فيديو)

وزير خارجية الصومال يكشف علاقة إثيوبيا بمنع طائرة مصرية من الهبوط في مقديشو

زي النهاردة، أحمد بن بلة رئيسا للجزائر وهذه أسباب سقوطه واعتقاله 15 عاما

عرض جثة شاب مجهول الهوية على الطب الشرعي عثر عليها غارقة بالجيزة

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة جورماهيا الكيني

ads

منوعات

المزيد

قبر طفلة تركية يتحول إلى مزار يقصده السكان

يعود للعصر السومري، اكتشاف أثري مهم في العراق

شرطة دبي تكشف تفاصيل جديدة في حادث فهد المولد بعد سقوطه من الدور الثاني

رئيس الوزراء الأسترالي ينتقد ماسك بعد اتهامه لحكومته بـ "الفاشية"

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

استقرار أسعار الأرز المحلي اليوم الأحد في الأسواق

أسعار السكر اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

عمات الرسول هل أسلمن؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: الاحتفال بالمولد النبوي أمر مقطوع بمشروعيته

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 15-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 15-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية