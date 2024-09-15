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مدته 4 ساعات، ما تريد معرفته عن خسوف القمر الأربعاء المقبل

خسوف القمر، فيتو
خسوف القمر، فيتو
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خسوف القمر الجزئي، أعلن الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه وفقًا للحسابات الفلكية التي يجريها معمل أبحاث الشمس برئاسة الدكتور ياسر عبد الفتاح عبد الهادي، فإن العالم سوف يشهد خسوفًا قمريًا يوم الأربعاء المقبل.

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وأوضح رابح، أن الخسوف يظهر في بعض مناطق العالم مثل الأمريكتين وأجزاء من القارة القطبية الجنوبية وغرب المحيط الهندي والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا والمحيط الأطلسي وشرق بولينيزيا، ويتوافق هذا الخسوف مع اكتمال بدر شهر ربيع الأول من عام 1446هـ.

رؤية خسوف القمر في مصر

وأشار إلى أنه سيُرى هذا الخسوف في مصر، حيث سيقوم ظل الأرض بحجب نسبة 3,5 % من مساحة قرص القمر (ما يقابل 0,085 من طول قطره) عند بلوغه نقطة الذروة.  


خسوف القمر

 

وستكون مدة خسوف القمر الكلية منذ بداية دخول القمر منطقة شبه ظل الأرض إلى خروجه منها من الجهة المقابلة 4 ساعات و6 دقائق، بينما ستكون مدة فترة الخسوف الجزئي فقط منذ بداية دخول القمر منطقة ظل الأرض إلى خروجه منها من الجهة المقابلة ساعة و3 دقائق.

 

ويلاحظ أن القمر سيغرب في تمام الساعة 6:47:25 صباحًا، أي بعد انتهاء كل مراحل الخسوف الجزئي بينما يبقى في المرحلة الأخيرة للخسوف شبه الظلي (التي لا تحسها العين المجردة) حتى يغرب خلالها.

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