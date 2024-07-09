القسام تعلن تفجير حقل ألغام في جرافتين إسرائيلتين واستهداف 4 دبابات ميركافا
أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، أنها فجرت حقل ألغام في جرافتين عسكريتين، مما أدى إلى احتراقهما بحي تل الهوى في مدينة غزة، مضيفة أنها استهدفت 4 دبابات ميركافا بحي الشجاعية.
وأضافت أنها استهدفت أيضا دبابات ميركافا للاحتلال في شارع بغداد بحي الشجاعية شرق مدينة غزة بقذائف "الياسين 105".
القسام تنفذ 4 عمليات ضد جيش الاحتلال
وأعلنت كتائب القسام، مساء أمس الإثنين، عن تنفيذ 4 عمليات نوعية ضد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، مضيفة “استهدفنا ناقلة جند صهيونية بعبوة شواظ 3 على دوار الـ 17 غرب حي تل الهوى في مدينة غزة”.
وتابعت: استهدفنا جرافة صهيونية من نوع D9 بعبوة شواظ 3 في شارع الرشيد غرب حي تل الهوى في مدينة غزة.
وكشفت عن استهداف قوة صهيونية راجلة بمنطقة الشاليهات غرب حي تل الهوى بغزة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.
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