الإثنين 08 يوليو 2024
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خارج الحدود

كتائب القسام تعلن شن 4 عمليات نوعية ضد قوات الاحتلال

كتائب القسام، فيتو
كتائب القسام، فيتو

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الإثنين، عن تنفيذ 4 عمليات نوعية ضد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت القسام: استهدفنا ناقلة جند صهيونية بعبوة  شواظ 3 على دوار الـ 17 غرب حي تل الهوى في مدينة غزة.

استهداف قوة صهيونية راجلة في غزة

وأضافت: استهدفنا جرافة صهيونية من نوع D9 بعبوة شواظ 3 في شارع الرشيد غرب حي تل الهوى في مدينة غزة

كذلك كشفت عن استهداف قوة صهيونية راجلة بمنطقة الشاليهات غرب حي تل الهوى بغزة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

وتابعت كتائب القسام: كما دمرنا مركبة جيب عسكرية صهيونية بقذيفة الياسين 105 في شارع الصناعة بحي تل الهوى غرب مدينة غزة.

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