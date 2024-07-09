الثلاثاء 09 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الصحة العالمية: لا مكان آمن في غزة وأوامر الإخلاء تعيق إسعاف المصابين

أطفال غزة، فيتو
أطفال غزة، فيتو

 قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إنه لا مكان آمنا في غزة، وأن التقارير الأخيرة حول أوامر الإخلاء الإسرائيلية بمدينة غزة، تعيق إسعاف المصابين.

 

مستشفى الأهلي المعمداني

وأضاف  تيدروس أدهانوم جيبريسوس في تغريدة على موقع  إكس أن مستشفى الأهلي المعمداني ومستشفى أصدقاء المريض بمدينة غزة خرجا عن الخدمة وتم إجلاء المرضى أو تمت إحالتهم إلى مستشفى  كمال عدوان ومستشفى الإندونيسي  اللذين يعانيان من نقص الوقود والأسرة والإمدادات الطبية".

وأشار إلى أن  مستشفى الإندونيسي يعمل بثلاثة أضعاف قدرته الاستيعابية".

وتابع: يقع مستشفى الحلو ضمن المناطق التي صدر فيها أمر الإخلاء ولكنه لا يزال يعمل بشكل جزئي ويقع مستشفيا الصحابة والشفاء" على مقربة من المناطق الخاضعة لأمر الإخلاء لكنهما لا يزالان يعملان حتى الآن كما توجد ست نقاط طبية ومركزان للرعاية الصحية الأولية داخل مناطق الإخلاء".

وأردف: يمكن أن لا تعمل هذه المستشفيات والمرافق الطبية الرئيسية بشكل سريع بسبب الأعمال العدائية في المناطق المجاورة لها أو عرقلة الوصول إليها.

وختم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية التغريدة بمطالبته بـ"وقف إطلاق النار في غزة".

ويكثف الجيش الإسرائيلي هجماته البرية والجوية والبحرية على مناطق متفرقة في غزة، وسط موجة نزوح كبيرة في مناطق شرق غزة، فيما تتواصل المعارك والاشتباكات في حي الشجاعية بمدينة رفح.

وقالت إدارة المستشفى العربي الأهلي  المعمداني  أمس الاثنين إن  الجيش الإسرائيلي أجبرنا على إغلاق المستشفى بعد تعرض محيطه لإطلاق نار كثيف من مسيرات.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر إحصائية نشرتها  : "استشهد 40 شخصا وأصيب 75 في 3 مجازر ارتكبها الاحتلال خلال الـ 24 ساعة الماضية في قطاع غزة لترتفع حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ السابع من أكتوبر إلى 38193 شهيدا و87903 مصابين.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إسرائيل الأهلي المعمداني الصحة العالمية غزة تيدروس ادهانوم جيبريسوس

مواد متعلقة

بالسكاكين، الاعتداء على ناشط معارض لـ حماس في غزة

شهداء وجرحى في سلسلة غارات للاحتلال على غزة ورفح ودير البلح

إعلام عبري: تعرض قوات الاحتلال لـ4 أحداث أمنية صعبة في غزة

الأكثر قراءة

سعر الدولار في البنوك صباح اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024

السر في غابة المغناطيس، جمال شعبان يكشف سبب وفاة طبيبة تكليف شابة فجأة

شهادة أمام الله، مسؤول الوحدة الإماراتي يكشف تفاصيل ما فعله دياب بـ أحمد رفعت (فيديو)

حالة الطقس، موجة شديدة الحرارة وهذا موعد ذروتها ( فيديو)

بدء أول اجتماع للحكومة بتشكيلها الجديد

أخبار مصر: الوحدة الإماراتي يكشف ما حدث لـ أحمد رفعت، عودة الموجة الحارة، رسالة برلمانية بشأن حقل ظهر، مفاجأة مرتقبة عن شيرين

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء 9-7-2024 في الأسواق

رئيس الوزراء الإثيوبي يصل السودان ويلتقي البرهان

منوعات

المزيد

لحظة تحبس الأنفاس، طائرة تفقد عجلة أثناء إقلاعها (فيديو)

رجل قعيد يلقي زجاجتي مولوتوف على القصر الملكي النرويجي (فيديو)

لن تصدق، مغربية تحصد لقب أول ملكة جمال للذكاء الاصطناعي في العالم

بينهم دولة عربية، إحصاء حديث يكشف كيف غيرت موجات الهجرة في نمو عدد سكان بعض البلدان؟

المزيد

خدمات

المزيد

باسل رحمي: نعمل على فتح الأسواق العربية والإفريقية لمنتجات المشروعات الصغيرة

سعر الدولار في البنوك صباح اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء 9-7-2024 في الأسواق

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي صباح اليوم الثلاثاء 9-7-2024

المزيد
ads

انفوجراف

جامعات منحت شيخ الأزهر الدكتوراه الفخرية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

يوم عاشوراء، تعرف على فضله وحكم صيامه كما جاء في السنة النبوية

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 9-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 9-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية