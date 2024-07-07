القسام: استهدفنا دبابة إسرائيلية في الشجاعية (فيديو)

أعلنت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان اليوم الأحد، أنها استهدفت دبابة من طراز ميركافا بقذيفة "الياسين 105" في شارع بغداد بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأمس السبت أعلن جيش الاحتلال عن إصابة 20 عسكريا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الجرحى منذ بدء العدوان على غزة إلى 4086 مصابا إسرائيليا.

خسائر جيش الاحتلال في غزة

وكانت قد اندلعت موجة احتجاجات في تل أبيب تطالب بإقالة حكومة بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة وإعادة المحتجزين في غزة.

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