السبت 06 يوليو 2024
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خارج الحدود

القسام تعلن قصف قوات إسرائيلية متوغلة في حي الشجاعية

القسام، فيتو
القسام، فيتو

 أعلنت كتائب القسام- الجناح العسكري لحركة حماس – قصف قوات جيش الاحتلال المتوغلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة بقذائف الهاون.

كما أعلنت سرايا القدس – الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني – قصف بقذائف الهاون تمركزا لآليات جيش الاحتلال على خط الإمداد في محور نتساريم غرب مدينة غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، إن ما لا يقل عن 38098 فلسطينيا استشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر.

وذكرت الوزارة في بيانها لليوم 274 للعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، أن عدد المصابين بلغ 87705.

وجاء في التقرير الإحصائي اليومي للوزارة أن القوات الإسرائيلية "ارتكبت 3 مجازر، وصل منها إلى المستشفيات 29 شهيدا و100 مصاب" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.


العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة

ونوهت الوزارة إلى أن هناك آلاف الضحايا مازالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، وأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، شنت القوات الإسرائيلية منذ فجر وصباح اليوم السبت غارات شنتها طائرات الاحتلال ومدفعيته على مناطق متفرقة من قطاع غزة ما أدى إلى مقتل عدد من المواطنين وإصابة آخرين.
 

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القسام حي الشجاعية مدينة غزة حركة حماس محور نتساريم

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