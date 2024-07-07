أخبار الحوادث اليوم: سرقة فيلا وزير سابق بالشيخ زايد.. حبس شقيق كهربا سنتين في واقعة رضا البحراوي.. وتفاصيل خناقة بلوجر وآخرين بالتجمع
نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:
9 يوليو، استئناف اليوتيوبر أكرم سلام على حكم حبسه
حددت محكمة مستأنف المقطم، جلسة 9 يوليو الجارى لنظر استئناف اليوتيوبر أكرم سلام على حكم حبسه لاتهامه باستعراض القوة وحيازة سلاح ناري ومخدرات.
حبس شقيق كهربا سنتين في واقعة رضا البحراوي
قضت محكمة جنح المعادي، اليوم الأحد، بمعاقبة شقيق محمود عبد المنعم «كهربا»، لاعب الأهلي، بالحبس سنتين؛ وذلك بتهمة التعدي على مطرب المهرجانات رضا البحراوي.
الداخلية تنظم دورة تدريبية للأفراد والمدنيين فى قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء
نظمت أكاديمية الشرطة "كلية الشرطة" فعاليات دورة تدريبية فى مجال (قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء "قواعد نيلسون مانديلا") والتى عقدت للأفراد والمدنيين بالوزارة بالتعاون مــــع مكتــــب الأمــــم المتحـــدة المعـــنى بالمخــــدرات والجريمة (UNODC).
ضبط 4 عصابات لبيع المواد البترولية في السوق السوداء بالأقصر
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما الجرائم التموينية المتنوعة.
سرقة فيلا وزير سابق في الشيخ زايد
تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف غموض واقعة سرقة فيلا وزير الصناعة الأسبق “ ع.ف ” بمنطقة الشيخ زايد.
مصرع وإصابة 18 شخصًا فى انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربى
لقى شخصان مصرعهما وأصيب 16 آخرون فى حادث إنقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوى الغربى، اليوم الأحد، ونقل مرفق الإسعاف المصابين إلى المستشفى.
أكاديمية الشرطة تنظم حلقة نقاشية بعنوان الأفكار الهدامة الدخيلة على المجتمع (فيديو)
نظمت أكاديمية الشرطة حلقة نقاشية بعنوان «الأفكار الهدامة الدخيلة على المجتمع التداعيات - آليات المواجهة»؛ وذلك إدراكًا لأهمية تناول القضايا المجتمعية ذات الأبعاد الأمنية وفى إطار رفع الوعى المجتمعى لمواجهة مخاطر هذه الأفكار.
إحباط محاولة تهريب 21 ألف قرص لعقار الإكستاسى المخدر بمطار شرم الشيخ
نجحت الأجهزة الأمنية ، فى إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الأقراص المخدرة لداخل البلاد تقدر قيمتها المالية بقرابة 13 مليون جنيه.
الأمن يكشف تفاصيل خناقة بلوجر وآخرين بسبب تصوير فيديو بمنزل مريم الحركى
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة التعدى بالضرب على صانع محتوى على وسائل التواصل الإجتماعى، وإصابته بالتجمع بسبب تصوير فيديو داخل منزل البلوجر مريم الحركى.
الداخلية تكشف تفاصيل تحرير طالب قنا المختطف وضبط الجناة
فى أقل من 24 ساعة، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى كشف ملابسات واقعة اختطاف طالب بقنا، وتمكنت من ضبط الجناة وتحرير المختطف.
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