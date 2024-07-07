الأحد 07 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

أخبار الحوادث اليوم: سرقة فيلا وزير سابق بالشيخ زايد.. حبس شقيق كهربا سنتين في واقعة رضا البحراوي.. وتفاصيل خناقة بلوجر وآخرين بالتجمع

أخبار الحوادث اليوم،فيتو
أخبار الحوادث اليوم،فيتو

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

9 يوليو، استئناف اليوتيوبر أكرم سلام على حكم حبسه

حددت محكمة مستأنف المقطم، جلسة 9 يوليو الجارى لنظر استئناف اليوتيوبر أكرم سلام على حكم حبسه  لاتهامه باستعراض القوة وحيازة سلاح ناري ومخدرات.

حبس شقيق كهربا سنتين في واقعة رضا البحراوي

قضت محكمة جنح المعادي، اليوم الأحد، بمعاقبة شقيق محمود عبد المنعم «كهربا»، لاعب الأهلي، بالحبس سنتين؛ وذلك بتهمة التعدي على مطرب المهرجانات رضا البحراوي.

الداخلية تنظم دورة تدريبية للأفراد والمدنيين فى قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء

نظمت أكاديمية الشرطة "كلية الشرطة" فعاليات دورة تدريبية فى مجال (قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء "قواعد نيلسون مانديلا") والتى عقدت للأفراد والمدنيين بالوزارة بالتعاون مــــع مكتــــب الأمــــم المتحـــدة المعـــنى بالمخــــدرات والجريمة (UNODC).

ضبط 4 عصابات لبيع المواد البترولية في السوق السوداء بالأقصر

 واصلت  أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما الجرائم التموينية المتنوعة.

سرقة فيلا وزير سابق في الشيخ زايد

تكثف  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف غموض واقعة سرقة فيلا وزير الصناعة الأسبق “ ع.ف ”  بمنطقة الشيخ زايد.

مصرع وإصابة 18 شخصًا فى انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربى

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 16 آخرون فى حادث إنقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوى الغربى، اليوم الأحد، ونقل مرفق الإسعاف المصابين إلى المستشفى.

أكاديمية الشرطة تنظم حلقة نقاشية بعنوان الأفكار الهدامة الدخيلة على المجتمع (فيديو)

نظمت  أكاديمية الشرطة  حلقة نقاشية بعنوان «الأفكار الهدامة الدخيلة على المجتمع التداعيات - آليات المواجهة»؛ وذلك إدراكًا لأهمية تناول القضايا المجتمعية ذات الأبعاد الأمنية وفى إطار رفع الوعى المجتمعى لمواجهة مخاطر هذه الأفكار.

إحباط محاولة تهريب 21 ألف قرص لعقار الإكستاسى المخدر بمطار شرم الشيخ

نجحت الأجهزة الأمنية ، فى إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الأقراص المخدرة لداخل البلاد تقدر قيمتها المالية بقرابة 13 مليون جنيه.
 

الأمن يكشف تفاصيل خناقة بلوجر وآخرين بسبب تصوير فيديو بمنزل مريم الحركى

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة التعدى بالضرب على صانع محتوى على وسائل التواصل الإجتماعى، وإصابته بالتجمع بسبب تصوير فيديو داخل منزل البلوجر مريم الحركى.

الداخلية تكشف تفاصيل تحرير طالب قنا المختطف وضبط الجناة

فى أقل من 24 ساعة، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى كشف ملابسات واقعة اختطاف طالب بقنا، وتمكنت من ضبط الجناة وتحرير المختطف.


 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اليوتيوبر أكرم سلام رضا البحراوى قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء سرقة فيلا وزير سابق اخبار الحوادث اليوم حبس شقيق كهربا سنتين

مواد متعلقة

رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة (صور)

الداخلية تنظم دورة تدريبية للأفراد والمدنيين فى قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء

الداخلية تواصل تنظيم قوافل متنقلة لاستخراج بطاقات الرقم القومى والشهادات المميكنة

ضبط 4 عصابات لبيع المواد البترولية في السوق السوداء بالأقصر

تحرير 37 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

الأمن يكشف ملابسات واقعة تعدى مجموعة أشخاص على شاب بالمرج

ضبط 6 أطنان دقيق مهرب و26 مليون جنيه حصيلة تجارة عملة

ضبط 15 ديلر مخدرات في المنتزة وسقوط لصي تاكسي بالظاهر

الأكثر قراءة

وليد دعبس يهاجم إبراهيم فايق ويكشف القصة الكاملة بشأن أزمة أحمد رفعت

شعبة الخضروات تكشف سبب ارتفاع البطاطس لـ30 جنيها (فيديو)

فلاشة الامتحان، حقيقة تسريب امتحان الكيمياء بالثانوية العامة

مصرع عروسين وسائق إثر سقوط سيارة بنهر النيل بالمعادى

الزمالك يكشف عن قيمة زيادة التجديد السنوي للأعضاء

بيان عاجل لاتحاد عمال مصر بشأن أزمة حسن شحاتة

محامي أحمد رفعت يكشف مفاجأة عن تخفيف عقوبته بتهمة تهربه من التجنيد (فيديو)

بحد أقصى 4 زجاجات، سعر الزيت على بطاقة التموين

منوعات

المزيد

موجة حر قياسية تضرب الولايات المتحدة وتحذيرات لملايين السكان

ناسا تتوقع خروج تلسكوب WISE عن مداره نتيجة توسع الغلاف الجوي للأرض

تعداد ألمانيا السكاني يكشف مفاجأة مثيرة

كوكتيل مواهب، محطات هامة في مسيرة أسطورة المصارعة جون سينا (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأحد 7-7-2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 7-7-2024 في الأسواق

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 7-7-2024 في ختام التعاملات

كم سجل الدينار الكويتي بعد تراجعه بالبنك المركزي ختام التعاملات اليوم الأحد؟

المزيد
ads

انفوجراف

جدار أريحا.. تفاصيل وثيقة حذرت إسرائيل من هجوم حماس قبل عام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العنب الأحمر في المنام وعلاقته بالعمل في وظيفة مرموقة

كيف تكون سكرات الموت، ومن هما السائق والشهيد؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير حلم الزرع الأخضر في المنام وعلاقته بالحصول على الخير الكثير والرزق الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية