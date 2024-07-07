الداخلية تكشف تفاصيل تحرير طالب قنا المختطف وضبط الجناة

فى أقل من 24 ساعة، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى كشف ملابسات واقعة اختطاف طالب بقنا، وتمكنت من ضبط الجناة وتحرير المختطف.

تفاصيل تحرير طالب قنا المختطف وضبط الجناة

تلقى مركز شرطة الوقف بمديرية أمن قنا بلاغا من أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز؛ بقيام شخصين يستقلان سيارة ملاكى "بدون لوحات معدنية" باختطاف نجله طالب بدائرة المركز.



وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا لسرعة تحديد المتهمين، وتوصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص مقيمين بدائرة المركز؛ لوجود خلافات مالية بين أحدهم والمُبلغ، فقام بالاتفاق مع باقى المتهمين على ارتكاب الواقعة والتحفظ على المختطف بإحدى الشقق السكنية بدائرة مركز شرطة نجع حمادى، ومطالبة المُبلغ بفدية مالية نظير إطلاق سراح نجله "من هاتف محدد".



وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين، ولدى استشعارهم بالقوات قاموا بالتخلص من (الهاتف المحمول "المستخدم فى الواقعة")، وإطلاق سراح المختطف وتبين عدم إصابته بثمة مكروه، أمكن ضبط جميع المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.



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