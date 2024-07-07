الأحد 07 يوليو 2024
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حوادث

حبس شقيق كهربا سنتين في واقعة رضا البحراوي

رضا البحراوي و كهربا
رضا البحراوي و كهربا

قضت محكمة جنح المعادي، اليوم الأحد، بمعاقبة شقيق محمود عبد المنعم «كهربا»، لاعب الأهلي، بالحبس سنتين؛ وذلك بتهمة التعدي على مطرب المهرجانات رضا البحراوي.

كان مطرب المهرجانات رضا البحراوي، حرر محضرًا في قسم شرطة المعادي ضد شقيق محمود عبد المنعم «كهربا»، لاعب النادي الأهلي، بسبب مشاجرة نشبت بينهما بدائرة القسم.

قال رضا البحراوي، في المحضر، إنه كان يغني في حفل على باخرة عائمة، وبعد انتهاء الحفل فوجئ بشقيق «كهربا» ومعه عدد من الأشخاص يسبونه ويكسرون زجاج السيارة الخلفي، وتمت إحالة المحضر إلى النيابة، التي تولت التحقيق في الواقعة.

 

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