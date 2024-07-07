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حوادث

خناقة على اليوتيوب تنتهى بإصابة عامل بجروج خطيرة فى رأس البر

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة تعدى سائق على عامل بسلاح أبيض بدمياط، بسبب خلافات بينهما على صفحاتهما الخاصة بموقع "يوتيوب" لتتحول المشاجرة على اليوتيوب إلى خناقة بمدينة رأس البر بالسلاح الأبيض.
 

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط إخطارًا من أحد المستشفيات باستقبال عامل مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة "مصابًا بجروح متفرقة"؛ إثر التعدى عليه من قبل آخر، ولايمكن استجوابه.

 

مشادة كلامية بين العامل وسائق

وبالانتقال والفحص، تم التقابل مع زوجة المصاب، وهي ربة منزل، وبسؤالها ذكرت أنه أثناء تواجدها رفقة زوجها بمدينة رأس البر حدثت مشادة كلامية بين زوجها وآخر سائق مقيم بمحافظة بورسعيد؛ بسبب خلافات فيما بينهما على صفحاتهما الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى "يوتيوب".

 وتطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الآخير بالتعدى على زوجها بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته. 


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض "المستخدم  فى الواقعة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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أجهزة الأمن بوزارة الداخلية مشاجرة مدينة رأس البر قسم شرطة ثان المحلة

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