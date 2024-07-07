إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بمحور 26 يوليو
أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بمحور 26 يوليو، اليوم الأحد، ونقل مرفق الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.
حادث تصادم بمحور 26 يوليو
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى بأخرى أعلى محور 26 يوليو، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.
وبالفحص تبين تصادم سيارتين، وإصابة 7 أشخاص جراء الحادث، وقام مرفق الإسعاف بنقل المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، فيما يقوم رجال المرور بسحب الكثافات المرورية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.
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