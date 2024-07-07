الأحد 07 يوليو 2024
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حوادث

أكاديمية الشرطة تنظم حلقة نقاشية بعنوان الأفكار الهدامة الدخيلة على المجتمع (فيديو)

تنظيم حلقة نقاشية
تنظيم حلقة نقاشية بعنوان الأفكار الهدامة الدخيلة على المجتمع

نظمت  أكاديمية الشرطة  حلقة نقاشية بعنوان «الأفكار الهدامة الدخيلة على المجتمع التداعيات - آليات المواجهة»؛ وذلك إدراكًا لأهمية تناول القضايا المجتمعية ذات الأبعاد الأمنية وفى إطار رفع الوعى المجتمعى لمواجهة مخاطر هذه الأفكار.

وشارك فى الحضور عدد من قيادات وزارة الداخلية ونخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين، بحضور عدد من طلبة الجامعات المصرية والكوادر الشبابية.

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وتناولت الحلقة عددا من الموضوعات ذات الصلة من أبرزها الأفكار الهدامة الدخيلة على المجتمع من المنظور التاريخى (علم النفس- علم الاجتماع- دور "الدين، الإعلام، الفن الصحافة"- دور وزارات "الداخلية، الخارجية، الثقافة، الشباب والرياضة" فى مواجهة تلك الأفكار وتأثيرها على المجتمع- إستخدام التكنولوجيا فى ترويجها).


وجاءت أبرز التوصيات من بينها؛ خطورة الأفكار الهدامة الدخيلة على المجتمع وضرورة التصدى الحاسم لها من خلال مجابهة مجتمعية متكاملة، والتأكيد على أهمية دور الأسرة فى مواجهة الأفكار- الهدامة الدخيلة على المجتمع وضرورة تفعيل دورها التربوى على النشء مع الحفاظ على الترابط الأسرى بين أفرادها.

كما تضمنت التوصيات؛ التأكيد على  أهمية دور المؤسسات التعليمية والجامعية ودور قصور الثقافة والمؤسسات الثقافية والفنية المختلفة فى رفع الوعى العام لدى كافة فئات المجتمع، ودور الإعلام فى التوعية المستمرة بكافة الأفكار الهدامة والدخيلة على المجتمع.

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