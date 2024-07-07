مصرع وإصابة 18 شخصًا فى انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربى

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 16 آخرين فى حادث إنقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوى الغربى، اليوم الأحد، ونقل مرفق الإسعاف المصابين الى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات المرور اخطارًا يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين وضحايا على طريق أسيوط الصحراوى الغربى، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف الى مكان الحادث.

وتبين بالفحص، إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي الغربي عند مدخل جرزا بدائرة مركز شرطة طامية بنطاق محافظة الفيوم وتم نقل الجثتين إلي مشرحة مستشفي طامية المركزي وإصابة 16 آخرين نتيجة اختلال عجلة القيادة من السائق وانقلاب السيارة، ونقل المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم ورفع رجال المرور آثار الحادث، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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