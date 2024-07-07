الأحد 07 يوليو 2024
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حوادث

9 يوليو، استئناف اليوتيوبر أكرم سلام على حكم حبسه

اليوتيوبر أكرم سلام
اليوتيوبر أكرم سلام

حددت محكمة مستأنف المقطم، جلسة 9 يوليو الجارى لنظر استئناف اليوتيوبر أكرم سلام على حكم حبسه  لاتهامه باستعراض القوة وحيازة سلاح ناري ومخدرات.

وكانت فى وقت سابق، قضت محكمة جنح المقطم، بمعاقبة اليوتيوبر أكرم سلام بالحبس سنتين لاتهامه باستعراض القوة وحيازة سلاح ناري ومخدرات بمنطقة المقطم.

حبس اليوتيوبر أكرم سلام سنتين بتهمة استعراض القوة وحيازة سلاح ناري

أخبار الحوادث: حبس اليوتيوبر أكرم سلام 3 سنوات بتهمة سب إعلامي شهير.. وإحالة عصابة متهمة بتزوير مستندات باسم مؤسسة خيرية كبرى لمحكمة الجنايات


وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 1694 لسنة 2024 جنح المقطم، والمتهم فيها اليوتيوبر أكرم سلام وآخرين بالتعدي على سيدة بمنطقة المقطم.

كانت الأجهزة الأمنية، تلقت بلاغًا من سيدة تتهم اليوتيوبر أكرم سلام وآخرين بالتعدي عليها وإصابتها بمنطقة المقطم، لوجود خلافات بينهما حول نسبة الأرباح الخاصة بقناة المبلغة على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، متخصصة في المأكولات.

وأسند أمر الإحالة للمتهم، أكرم سلام تهمة استعراض القوة في منطقة المقطم.

الجدير بالذكر، أن قضت محكمة جنايات المعادي بالسجن 3 سنوات على اليوتيوبر أكرم سلام في العديد من التهم المنسوبة إليه منها، التهديد والابتزاز لإعلامي شهير، ومخالفة جرائم تقنية المعلومات والسبب والقذف الذي يتضمن طعنا في الأعراض.

 

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