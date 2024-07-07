9 يوليو، استئناف اليوتيوبر أكرم سلام على حكم حبسه

حددت محكمة مستأنف المقطم، جلسة 9 يوليو الجارى لنظر استئناف اليوتيوبر أكرم سلام على حكم حبسه لاتهامه باستعراض القوة وحيازة سلاح ناري ومخدرات.

وكانت فى وقت سابق، قضت محكمة جنح المقطم، بمعاقبة اليوتيوبر أكرم سلام بالحبس سنتين لاتهامه باستعراض القوة وحيازة سلاح ناري ومخدرات بمنطقة المقطم.



وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 1694 لسنة 2024 جنح المقطم، والمتهم فيها اليوتيوبر أكرم سلام وآخرين بالتعدي على سيدة بمنطقة المقطم.

كانت الأجهزة الأمنية، تلقت بلاغًا من سيدة تتهم اليوتيوبر أكرم سلام وآخرين بالتعدي عليها وإصابتها بمنطقة المقطم، لوجود خلافات بينهما حول نسبة الأرباح الخاصة بقناة المبلغة على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، متخصصة في المأكولات.

وأسند أمر الإحالة للمتهم، أكرم سلام تهمة استعراض القوة في منطقة المقطم.

الجدير بالذكر، أن قضت محكمة جنايات المعادي بالسجن 3 سنوات على اليوتيوبر أكرم سلام في العديد من التهم المنسوبة إليه منها، التهديد والابتزاز لإعلامي شهير، ومخالفة جرائم تقنية المعلومات والسبب والقذف الذي يتضمن طعنا في الأعراض.

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