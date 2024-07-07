الأحد 07 يوليو 2024
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حوادث

ضبط 4 عصابات لبيع المواد البترولية في السوق السوداء بالأقصر

ضبط 4 عصابات لبيع
ضبط 4 عصابات لبيع المواد البترولية في السوق السوداء

 واصلت  أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما الجرائم التموينية المتنوعة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر استيلاء 4 تشكيلات عصابية على المواد البترولية المدعمة وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم استهدافهم وضبطهم.

 

ضبط 4 تشكيلات عصابية لبيع المواد البترولية بالسوق السوداء 

جرى ضبط 3 تشكيلات عصابية مكونة من 7 أشخاص "بينهم 3 ملاك محطات وقود" – لأحدهم معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة إسنا، وبحوزتهم 5,500 طن سولار - 500 لتر بنزين "بدون أوراق أو فواتير" محملين على 2 سيارة نقل ومركبة تروسيكل.


كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى مكون من شخصين بدائرة مركز شرطة القرنة، وبحوزتهما 1,980 طن سولار "بدون أوراق أو فواتير" محملين على مركبة تروسيكل.

بمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد البترولية بقصد بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار  العرض على النيابة العامة.

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