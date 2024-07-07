إحباط محاولة تهريب 21 ألف قرص لعقار الإكستاسى المخدر بمطار شرم الشيخ

نجحت الأجهزة الأمنية ، فى إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الأقراص المخدرة لداخل البلاد تقدر قيمتها المالية بقرابة 13 مليون جنيه.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية اعتزام عناصر تشكيل عصابى يضم (أحد الأشخاص، وسيدة "تحمل جنسية إحدى الدول") جلب أقراص مخدرة من إحدى الدول إلى داخل البلاد.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط السيدة حال وصولها البلاد عبر مطار شرم الشيخ الدولى وبحوزتها 20 ألف قرص لعقار الإكستاسى المخدر.

كما تم ضبط الآخر وبحوزته 1000 قرص لعقار الإكستاسى المخدر وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 13 مليون جنيه.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك إدراكًا من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء والشباب، وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة والحد من جرائم تهريب وجلب المواد المخدرة.

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