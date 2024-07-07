الأحد 07 يوليو 2024
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حوادث

الداخلية تواصل تنظيم قوافل متنقلة لاستخراج بطاقات الرقم القومى والشهادات المميكنة

الداخلية تنظم قوافل
الداخلية تنظم قوافل متنقلة تستخرج بطاقات الرقم القومى

 واصل  قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجيستيًا لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة بنطاق محافظات، حيث أسفرت تلك القوافل عن استخراج  8142 بطاقة رقم قومى، و24731 مصدرًا مميكنًا.  

قوافل متنقلة تستخرج بطاقات الرقم القومى والشهادات المميكنة 

 كما واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن تواجدهم  على أرقام القطاع المختصرة 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – 15341 لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.

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وتم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيرًا على المواطنين، واستخراج وتوصي 1073 بطاقة رقم قومى و176 مصدرًا مميكنًا.

وواصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية المرضى وكبار السن وذوى الهمم، وإيفاد مأموريات لعدد 26 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.
 

كما  يواصل إيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والمترددين على العاصمة الإدارية وعدد من النوادي الخاصة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لعدد 120 مواطنا ومواطنة، بالإضافة إلى مواصلة استقبال كبار السن وذوى الهمم "قادرون باختلاف" بالمركز النموذجي لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع، وتم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لعدد 276 مواطنا ومواطنة.  

ولاقت تلك الإجراءات قبولا واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيرًا للوقت والجهد.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.

 

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